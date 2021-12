Imagine Dragons il nuovo elettrizzante singolo “Enemy”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

La pluripremiata band IMAGINE DRAGONS collabora con il rapper statunitense nominato ai Grammy J.I.D per il nuovo elettrizzante singolo “ENEMY”.



I numeri parlano chiaro: “ENEMY” è già una hit! Il singolo, infatti, macina in media 3.8 milioni di stream al giorno ed è entrato nella Top 10 Global di Spotify con 90 milioni di stream totali.



Ora il brano è pronto ad esplodere in tutte le radio da venerdì 10 Dicembre.

“ENEMY” è la colonna sonora di “Arcane”, la nuova serie animata Netflix ideata dai creatori della saga di videogame “League of Legends”.



Si tratta della prima produzione televisiva realizzata da Riot Games e Fortiche Productions. Ambientata nell’universo di League of Legends, più precisamente nella regione utopica di Piltover e nei meandri oppressi di Zaun, la serie racconta le vicende dei due iconici personaggi di League of Legends e di un potere che li metterà a dura prova.



E così, per la seconda volta gli IMAGINE DRAGONS si trovano a collaborare con Riot Games – la band infatti aveva precedentemente scritto la canzone “Warriors” per “League of Legends” del 2014.



I creatori del famoso videogame hanno realizzato anche uno straordinario videoclip animato per “ENEMY”, che vede la band e J.I.D immergersi nel mondo leggendario di Jinx e Vi.

“ENEMY parla di conflitti e al tempo stesso di riconciliazione in un mondo in cui sembra impossibile fidarsi anche di se stessi”, spiega il frontman della band Dan Reynolds.

“In Arcane, le vite di due sorelle le portano su strade diverse e questa divisione rischia di distruggere un’intera città. Come la serie, la canzone vuole essere una critica sia personale sia a una società che sembra intenta a creare solo divisioni”.



“ENEMY” è stata esibita per la prima volta dal vivo dagli Imagine Dragons insieme a J.I.D agli scorsi EMAs, in occasione dei quali la band ha ricevuto le nomination per “Best Rock” e “Best Group” (guarda qui l’esibizione: https://www.youtube.com/watch?v=4TKDGCBbD2s ).

A supporto dell’uscita del loro ultimo album “Mercury – Act 1”, gli IMAGINE DRAGONS hanno annunciato il “Mercury World Tour 2022” che li vedrà in Italia per un’unica data l’11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all’Ippodromo Trenno.



Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, gli IMAGINE DRAGONS sono considerati la band più rappresentativa nella scena pop-rock attuale.