Tiromancino il nuovo singolo con Carmen Consoli

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sarà disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 10 dicembre “L’ODORE DEL MARE” il brano inedito che vede due grandi interpreti e autori della musica italiana contemporanea per la prima volta insieme: TIROMANCINO e CARMEN CONSOLI.

“L’ODORE DEL MARE” è una delle 12 tracce inedite che fanno parte del nuovo album di TIROMANCINO “HO CAMBIATO TANTE CASE” (Virgin Records/Universal Music Italia) accolto da pubblico e critica con commenti entusiastici.

Per l’arrivo in radio del brano, Federico Zampaglione ha lavorato ad una nuova versione, arricchita per quanto riguarda l’arrangiamento da un nuovo lavoro curato da Antonio Marcucci, volta ad esaltare l’aspetto emozionale de “L’odore del mare”, aspetto che troverà maggiore spazio nel video atteso per il 10 dicembre.

Per Federico Zampaglione questo brano è: “uno dei pezzi più intensi del mio ultimo lavoro. È un pezzo abbastanza riflessivo dove ci si interroga un po’ sulla vita, sulle strade da prendere, sui dubbi. Si può trovare comunque una positività di fondo e il messaggio di questo pezzo è “questa è la tua vita, anche se fa male non rinunciare a dargli il senso che vuoi tu”.

Zampaglione sottolinea inoltre che: “Si parla dell’importanza di superare anche i momenti di difficoltà per arrivare a qualcosa che veramente senti”.

Parlando della collaborazione con Carmen Consoli, Zampaglione racconta: “Insieme a me a cantare in questo pezzo c’è Carmen, la “cantantessa”, una delle voci e delle personalità più potenti della musica italiana.

La cosa bella di questa collaborazione è che entrambi siamo riusciti, essendo appassionati di musica soul e blues, a dare alla canzone un’eco lontana che richiama questi stili.

La band di Federico Zampaglione, nel frattempo, ha iniziato a lavorare per portare live le canzoni del nuovo album che troveranno spazio in una scaletta già ricca di successi che hanno segnato la carriera ormai trentennale della band romana come “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me importante”, per citare solo alcuni titoli entrati di diritto nel canzoniere della musica italiana.

Il tour, prodotto da Trident Music, prenderà il via il prossimo 25 febbraio e porterà i Tiromancino finalmente dal vivo nei teatri delle principali città italiane dopo una pausa di oltre 2 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta “FINO A QUI” e aveva visto Zampaglione e i suoi musicisti accompagnati sul palco da l’Ensemble Symphony Orchestra.

Questo il calendario aggiornato (biglietti già disponibili, per informazioni www.tridentmusic.it.

25 febbraio 2022 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Palariviera

26 febbraio 2022 SENIGALLIA (AN) Teatro La Fenice

3 marzo 2022 BOLOGNA Teatro Manzoni

4 marzo 2022 TORINO Teatro Colosseo

5 marzo 2022 BRESCIA Gran Teatro Morato

10 marzo 2022 ROMA Auditorium della Conciliazione

11 marzo 2022 ASSISI (PG) Teatro Lyrick

17 marzo 2022 FIRENZE Teatro Verdi

18 marzo 2022 MILANO Teatro Lirico

19 marzo 2022 PADOVA Gran Teatro Geox

25 marzo 2022 BERGAMO Teatro Creberg NUOVA DATA

26 marzo 2022 VARESE Teatro di Varese NUOVA DATA

31 marzo 2022 NAPOLI Teatro Augusteo NUOVA DATA

1 aprile 2022 BRINDISI Nuovo Teatro Verdi NUOVA DATA

2 aprile 2022 COSENZA Teatro Rendano NUOVA DATA

10 aprile 2022 GENOVA Politeama Genovese NUOVA DATA

11 aprile 2022 LA SPEZIA Teatro Civico NUOVA DATA

12 aprile 2022 SAINT VINCENT (AO) Palais Saint Vincent NUOVA DATA

13 maggio 2022 UDINE NUOVA DATA

14 maggio 2022 PARMA Teatro Regio NUOVA DATA