Serata finale di Sanremo Giovani sabato 15 dicembre

DESTRO (Leverano – LE), LITTAMÈ (Terrassa Padovana – PD), SENZA_CRI (Brindisi) e VITTORIA (Villafranca di Lunigiana – MS) sono i 4 giovani artisti dell’edizione 2021 di AREA SANREMO che parteciperanno alla serata finale di “Sanremo Giovani”, prevista per il 15 dicembre in diretta su Rai1, in prima serata, dal Teatro del Casinò di Sanremo.

DESTRO ha compiuto da poco 19 anni ed è pugliese, nato precisamente a Leverano in provincia di Lecce e tra le sue esperienze vanta una finale al prestigioso Premio Lunezia nella quale ha ricevuto il premio speciale Radio Bruno e conosciuto il suo produttore, con il quale ha iniziato il suo percorso discografico pubblicando a giugno il singolo “Limited Edition” su etichetta Beat Sound. Sarà in gara con il brano “Agosto di piena estate”, scritto insieme al suo produttore Beppe Stanco.

LITTAMÈ nasce nel 1996 a Monselice (PD) e fin da piccola si avvicina al mondo della musica. A 16 anni inizia a prendere lezioni di canto e da quel momento si esibisce in serate ed eventi della sua zona, finché nel 2020 sente l’esigenza di raccontarsi e comincia a scrivere le proprie canzoni.

A giugno 2021 si aggiudica un posto tra i primi 6 artisti al “Fatti Sentire” Festival in onda su Rai2. Sarà in gara con il brano “Cazzo avete da guardare”, scritto da lei insieme a Stefano Paviani e Laguna che ne hanno curato anche la produzione.

SENZA_CRI, brindisina del 2000, si trasferisce a Milano all’età di 19 anni e avvia una collaborazione con Demetrio Sartorio e Carlo Giardina presso Bach Studio. Ad agosto 2021 pubblica il singolo “TU SAI” (UTO Publishing) e si esibisce lo stesso mese come opening act di Teresa De Sio nella rassegna “Tenco Ascolta” a Metaponto.

Ad ottobre si esibisce dal vivo nella serata conclusiva del Premio Tenco 2021 al Teatro Ariston di Sanremo. Sarà in gara con il brano “A me”.

VITTORIA è nata nel 2003 e fin da giovane partecipa a manifestazioni canore che l’hanno fatta crescere artisticamente, fino a portarla nel 2019 al Cantagiro dove vince nella categoria “New Voice”, aggiudicandosi la realizzazione di un brano in studio di registrazione.

Avviene così l’incontro con il suo attuale produttore artistico Mirko Mangano con il quale comincia il suo percorso artistico professionale, arrivando al primo contratto discografico con l’etichetta Rusty Records. Sarà in gara con il brano “California”, da lei scritto.

Area Sanremo è una manifestazione organizzata e gestita dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolè. La Direzione Artistica di Area Sanremo è a cura di Massimo Cotto.

I 21 vincitori di Area Sanremo sono stati selezionati dalla Commissione di Valutazione, composta da Franco Zanetti (Presidente), dal Maestro Giuseppe Vessicchio (Presidente), Piero Pelù, Mauro Ermanno Giovanardi e Marta Tripodi. Il Presidente Onorario della Commissione di Valutazione è stato Vittorio De Scalzi.

Il commissario supplente è stato Maurilio Giordana. Il garante di questa edizione è stato Massimiliano Longo.

Durante la proclamazione dei vincitori, sono state assegnate 10 borse di studio dal valore di 2500 euro ciascuna, offerte grazie alla sponsorship con KNTNR, startup che si occupa di sostenere nuovi talenti in campo artistico.

I vincitori della borsa di studio sono BEART (Riccione – RN), EMANUELE CONTE (Povegliano – TV), CRICCA (Riccione – RN), ETTA (Sparanise – CE), GOBBI & LUCREZIA (Bologna), JOSUE’ (Messina), NAMIDA (Porto Viro – RO), NOE (Terracina – LT), ULISSE SCHIAVO (Padova) e VIRGINIA (Piazzola sul Brenta – PD).

È stato assegnato anche il Premio Speciale “Vittorio De Scalzi” a SALVAT (Palermo), che ha ricevuto la targa direttamente dal Presidente Onorario.