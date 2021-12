Marracash il nuovo album già disco di platino

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo il 1° posto in radio, arriva anche un triplete FIMI per Marracash: con il nuovo album “NOI, LORO, GLI ALTRI”, già certificato disco di platino, il rapper torna alla #1 della Classifica Top Album ed esordisce alla #1 della Top Vinili FIMI (dati diffusi oggi da FIMI/GfK Italia)!

Sua anche la vetta della Top Singoli, dove è stabile ormai alla #1 da tre settimane “∞ LOVE” (feat. Guè), che ha ottenuto recentemente la certificazione di disco d’oro.

Grande successo anche per il singolo “CRAZY LOVE” – certificato disco d’oro – che ha conquistato oggi la n° 1 della Classifica Airplay EarOne. È disponibile online il video del brano – al link https://youtu.be/JHqxzM2tZHs -, ancora ben saldo in Top 5 della Chart Top 50 Italia di Spotify e nella Top 3 della Top Singoli FIMI.

“NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music) è fuori al link https://island.lnk.to/noiloroglialtri, dove è disponibile in pre-order anche nel formato vinile in versione autografata e standard.

Il disco, alla prima settimana dall’uscita, aveva già conquistato il disco d’oro, dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni e 13 dei 14 brani dell’album tra i primi 20 posti della Top 50 Italia di Spotify.

Cresce intanto l’attesa intanto per il “PERSONE TOUR 2022”, organizzato da Friends & Partners, che partirà a maggio 2022. 15 date per vedere Marracash live nei Palazzetti di tutta Italia. 7 i sold out già annunciati e 2 gli appuntamenti che si aggiunti nei giorni precedenti a quelli già annunciati nelle città di Roma e Milano.