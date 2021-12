Fiordaliso & Serena de Bari con il singolo “Indimenticabile”

Share Facebook

Dal 15 Dicembre disponibile in tutti i digital store, dal 17 in rotazione radiofonica, “Indimenticabile” (Ontheset), il nuovo singolo di Fiordaliso con Serena De Bari, brano che parla dell’amore vero, che ripercorre un sentimento che ha lasciato il segno nel tempo e dal quale non si può prescindere, tanto da rimanere impresso e latente nel cuore per sempre.

Scritto da Davide Di Maggio, Alfio Santonocito e Franco Muggeo con la produzione di Luca Venturi, il brano, uno swing jazz esplosivo, arrangiato da Franco Muggeo, è stato registrato a Milano e a Bari. Il Lyrics video è di Marco D’Andragora, Damstudio.

Fiordaliso: Questo è un pezzo rimasto nel cassetto per qualche anno. Un paio di mesi fa mi ha contattato il produttore di Serena raccontandomi una bella storia.

La ragazza stava ascoltando alcuni provini e Luca Venturi le ha fatto sentire anche “Indimenticabile”. Mi ha detto che si è innamorata subito della canzone e di come l’avevo interpretata.

Mi hanno chiamata, perché Serena ha espresso il desiderio di duettare con me e mi ha fatto capire che, anche se mi sto dedicando al teatro e alla tv perché in questo periodo non credo molto nella discografia, ho accolto con entusiasmo la sua proposta e sono rimasta molto colpita dalla sua voce.

E’ giovanissima ma così brava e piena di talento…. ho ascoltato la sua versione e mi ha trasmesso energia pura, mi sono riconosciuta in quella grinta che anche io avevo alla sua età (ma anche adesso).

Serena: Sono così emozionata ma allo stesso tempo entusiasta di questa nuova avventura discografica, molto probabilmente sono le solite parole che ogni artista scrive quando realizza una collaborazione di una certa importanza, ma Fiordaliso oltre ad essere un’artista che tutti noi conosciamo per i suoi grandi successi, è dotata di una grande voce ricca di sentimento.

Le nostre voci unite sono esplosive ma soprattutto credo che dopo l’ascolto rimarrà indimenticabile per il testo e l’armonia dei suoni. Soprattutto sarà di compagnia durante la magia delle feste natalizie.

Biografia Fiordaliso, vincitrice a pari merito con Zucchero a Castrocaro nel 1981 con il brano “Scappa via”, Fiordaliso è la rivelazione del Festival di Sanremo nel 1982 con “Una sporca poesia” e ottiene il premio della critica nel 1983 con “Oramai”.

La porta del successo internazionale si apre nel 1984 con “Non voglio mica la Luna”, la sua hit più famosa nel mondo che registra il record delle vendite sia in Italia che all’estero.



Nel 1985 presenta a Sanremo “Il mio angelo” dedicata al suo primo figlio avuto a 15 anni, torna al festival nel 1986 “Fatti miei” scritta da Zucchero, nel 1988 “Per noi” e nel 1989 “Se non avessi te”.



Nel 1990 sotto la produzione di Franco Ciani e Fio Zanotti; incide l’album “La vita si balla” dal quale viene estratto il singolo “Cosa ti farei”, che ottiene un consistente successo radiofonico; nel 1991 con la sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo esce “Il portico di Dio”, nel quale troviamo l’hit single “Il mare più grande che c’è” (I love you man) e “Saprai”, cantato in coppia con Roby Facchinetti nella versione italiana, e con Riccardo Fogli nella versione in spagnolo per la distribuzione in Spagna e America Latina.



Nel 1992 esce l’album “Io ci saro’ ” anticipato dal singolo “Dimmelo tu perché”. Nei primi anni 90 è presenza fissa a “Europa Europa” Partecipa anche al “Cantagiro”, al “Festivalbar”, a “Un disco per l’estate” ed a “Vota la voce”.

Nel 1993/94 è nel cast di “Domenica In” al fianco di Mara Venier, Monica Vitti e Luca Giurato, e pubblica il Greatest Hits “E adesso voglio la luna”.

Biografia Serena De Bari, 21 anni, di Molfetta, si fa conoscere al grande pubblico quando entra nella scuola di AMICI di Maria de Filippi (edizione Amici 2017), conquistando il banco durante una Sfida. Amici le dà modo di far conoscere le sue canzoni e di mettere in mostra le sue innate capacità artistiche.

Serena ama cantare dal vivo e durante i suoi live riesce sempre a conquistare il pubblico, grazie alla sua padronanza scenica e alla sua grande capacità interpretativa.

A questo proposito afferma: “io vivo la musica perché se non la vivessi non trasmetterei emozioni”. A novembre 2018 esce “Serena De Bari”, il suo album d’esordio dal quale vengono estratti i singoli “Urlo sul Mondo” e “Invadi l’anima”. Di recente Serena è stata ospite a Gulp Music, il programma in onda su Rai Gulp.

Questa estate Serena ha ricevuto grandi consensi dl pubblico e dai media per aver aperto il concerto di Roberto Vecchioni, che l’ha promossa a pieni voti per il suo grande talento.

A fine 2019 Serena è uscita con il singolo “Frutta”, in duetto con gli Sugarfree e grazie alle tantissime radio che hanno suonato il brano è entrata nella top 40 classifica radio di Earone.

Luglio 2020 Serena entra nella Classifica top ten di Radio Airplay Indipendenti con il suo nuovo singolo “Check” (Ontheset/Believe Digital). Aprile 2021 esce il brano “Love affair”, con il quale Serena, catalizza l’attenzione dei media nazionali, tra i quali Studio Aperto, su Italia 1, TG3, TgCom, Sky Tg24, Leggo, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Sicilia e tanti altri.

E grazie alle tante radio che hanno suonato il brano conquista il podio sulla classifica top ten di Radio Airplay. Estate 2021 esce il nuovo singolo Pina colada, con il quale Serena riconferma l’attenzione dei media e la classifica sempre in top ten su radio Airplay.