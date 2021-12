Share Facebook

Fuori oggi per Bomba Dischi e Island Records “Fuoriprogramma”, nuovo inedito di Franco126. Il brano, annunciato a sorpresa dal cantautore romano, arriva esattamente a un anno di distanza dal singolo “Blue Jeans” (disco di Platino), apripista dell’album “Multisala”.

“Fuoriprogramma” continua la sequenza cinematografica di immagini in musica iniziata lo scorso anno e, con il suo piglio scanzonato, è l’ideale colonna sonora per i titoli di coda di “Multisala”, nonché l’occasione per Franco126 di festeggiare i traguardi raggiunti con il suo secondo album da solista prima di portarlo dal vivo nei live programmati per la primavera 2022.

Franco126 sarà in concerto per la prima volta nei palazzetti italiani con due date prodotte e distribuite da Vivo Concerti: il 17 marzo 2022 al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 25 marzo 2022 al Palazzo dello Sport di Roma. Prevendite Autorizzate su Ticketone.it e biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com.

BIOGRAFIA

Franco126, al secolo Federico Bertollini, è un cantautore romano. “Polaroid”, pubblicato nel 2017 è stato il suo esordio in coppia con Carl Brave.

Un vero e proprio caso discografico emerso dal web ed entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino.

A ottobre 2018 Franco126 debutta col singolo “Frigobar”, contenuto nel primo disco solista “Stanza Singola”, uscito a gennaio 2019. L’album, certificato Platino da Fimi, è un successo e diventa da subito un disco “cult” per pubblico e critica.

A confermarne la solidità un susseguirsi di concerti sold-out nei maggiori super club italiani. A 2020 segna il suo ritorno sulle scene dopo aver firmato come autore numerose hit: “Blue Jeans”, che vanta la collaborazione di Calcutta, è il singolo apripista di “Multisala” album uscito il 23 aprile 2021 e debuttato al primo posto nella classifica Fimi/GFK trainato dal terzo singolo estratto “Che senso ha”.

Nell’estate 2021 è stato protagonista del “Multisala Premiere”, dodici date in giro per l’Italia per anticipare i primi live nei palazzetti a Milano e Roma.