Podcast Ikaros, Morgan racconta Robert Johnson

Ikaros è il nuovo podcast Spotify Originals, prodotto da Gli Ascoltabili (podcast label di Cast Edutainment) ed Operà Music (agenzia di produzione e supervisione musicale per media) che, attraverso la voce graffiante e intensa di Morgan, traccia in modo originale ed empatico le storie dei musicisti la cui esistenza si è consumata troppo presto.

Giovedì 16 dicembre verrà pubblicata la puntata dedicata a Robert Johnson. <>

Questo è solo un assaggio di quella che fu la fine di un artista la cui arte ha influenzato intere generazioni di musicisti. L’intera esistenza di Robert Johnson, bluesman dal genio inarrivabile, è velata nel mistero.

La sua stessa morte, a soli 27 anni, viene fatta risalire a cause diverse. La sua vita di artista black sottopagato è legata a una leggenda seducente…

Ikaros racconta, ancora una volta, prima la morte e solo dopo ne racconta la vita, gli amori e i tormenti. Al fianco di Morgan, gli autori Giacomo Zito (anche ideatore), Giuseppe Paternò Raddusa, Martina Marasco e Maria Triberti, che puntata dopo puntata sviluppano una trama che non segue un percorso biografico canonico.

Proprio come Icaro volò troppo vicino al sole, i 18 artisti protagonisti di Ikaros sono bruciati in fretta in una fiamma così grande da lasciare per sempre il segno nella storia della musica.

Questo il punto di partenza, ma anche uno dei punti di forza e filo conduttore delle 18 puntate, pubblicate su Spotify tutti i giovedì fino al 17 febbraio.

Nelle scorse settimane sono state pubblicate le puntate dedicate a Ian Curtis, Billie Holiday, Whitney Houston, Jeff Buckley, Tupac, Brian Jones, Dennis Wilson ed Amy Winehouse. La prossima settimana, il 23 dicembre, sarà la volta di Judy Garland.