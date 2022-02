Share Facebook

Il secondo capitolo del suo trip lisergico si apre in una nuvola di glitter.

“Brillantini è una ribellione pacifica alla noia, alle cattive abitudini e alla tristezza” racconta VV nel suo nuovo singolo “BRILLANTINI” (Maciste Dischi/Epic Records Italy/Sony Music Italy), in uscita oggi, venerdì 18 febbraio, in streaming e in digitale al link: https://epic.lnk.to/BRILLANTINI

Suoni sintetici, timbro graffiante, un’esplosione di energia che fa “partire come un razzo e non fa fermare più” l’ascoltatore verso un’unica direzione: VVLAND.

Il viaggio è iniziato con “VELENO” (https://epic.lnk.to/veleno; Maciste Dischi/Epic Records Italy/Sony Music Italy), un punto di partenza ma anche di arrivo, fatto di scoperta personale e musicale.

VV ha così deciso di scaraventare, senza mezzi termini, l’ascoltatore in un mondo 3d lo-fi allucinogeno fatto di colori esuberanti e psichedelici, non resta che vedere cosa ha ancora in serbo per tutti noi.

VV si fa notare fin da subito per la sua scrittura intima e brillante, dove il lo-fi da cameretta incontra la neopsichedelia e il dream pop.

Prima di pubblicare il suo primo singolo ufficiale, rilascia 7 brani, scritti e prodotti da lei stessa nell’intimità della sua camera, un posto sicuro e rassicurante, capace di rendere i suoi pezzi dolcissimi e stralunati allo stesso tempo.

Da questo momento in poi VV inizia ad acquisire consapevolezza di sé e delle sue capacità, sperimenta e si cimenta nella produzione in studio.

Con il nuovo concept decide di lasciare spazio alla musica mettendosi da parte, fondendosi e diventando un tutt’uno con il proprio sound.