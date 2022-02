Kungs annuncia il nuovo album “Club Azur”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Disponibile in radio e in tutti i digital stores CLAP YOUR HANDS, il nuovo esplosivo singolo del dj e producer francese KUNGS che anticipa l’album di inediti CLUB AZUR in uscita il prossimo 18 marzo.

In Francia e in tutto il mondo Valentin Brunel AKA KUNGS è diventato il nuovo volto della musica elettronica d’oltralpe grazie al suo brano di successo internazionale This Girl (4 volte Platino in Italia). Per questo, nel 2016, è stato l’artista francese più shazzammato al mondo.

Nel 2020 dopo essersi esibito in live e dj set in tutto il mondo, con apparizioni di rilievo nei più prestigiosi festival internazionali (Coachella, Lolapalooza, Tomorrow Land, Ultra Music Festival, Summer Sonic…), per far fronte alla pandemia globale, KUNGS ha dato forma a un vero e proprio “digital club” chiamato Club Azur.

Si è creato così, con lo scopo di riunire le persone attorno alla musica, un “movimento festante”: il primo risultato dell’iniziativa è stata la hit Never Going Home che la gente ha ballato in tutto il mondo durante l’estate del 2021.

Solo in Italia il singolo è stato certificato con il doppio Disco di Platino ed è stato il terzo brano più suonato dalle radio nel 2021!

Never Going Home ha scalato tutte le classifiche e il suo grande successo ha sedotto persino le stazioni radio dance negli Stati Uniti.

Il brano si è piazzato al 7° posto nella classifica global di Shazam e al 3 ° posto nelle classifiche elettroniche: è nata così una nuova hit internazionale che oggi conta oltre 267 milioni di stream.

A meno di un anno da questo grande successo Club Azur diventa ora un album di studio, su CD e LP, in uscita il 18 marzo con l’hit single Clap Your Hands già disponibile ovunque e in radio da oggi.

Clap Your Hands è un inno di festa costruito sulla base di un gioioso coro di bambini: una canzone solare che con leggerezza, giocosità e influenze italo-disco rivisitate, prende la forma di una hit “definitiva” che consacra KUNGS come il re dei party estivi.

« Club azur » – Album tracklist

Zebulon (intro)

Fashion (with Boys Noise)

Never Going Home

Clap Your Hands

Quanto Tempo (with Victor Flash)

Lipstick

Lullaby

People (with The Knocks)

Regarde-moi

Without You (with Good Time Ahead)

Paris