Share Facebook

Twitter

Pinterest

“Siamo davvero spiacenti di dover confermare che questa sera l’artista Blind non parteciperà alla finale de Una Voce di San Marino.

Le condizioni di salute dell’artista, confermate ieri sera da Blind sul suo profilo Instagram, e la positività al covid (annunciata anch’essa attraverso i social) di alcuni componenti dello staff manageriale dell’artista, ci hanno convinto ad accondiscendere a questa soluzione.

Auguriamo a Blind una pronta guarigione e, come da lui stesso auspicato, speriamo di rivederlo protagonista all’edizione del prossimo anno de Una Voce per San Marino.”

–

“We are really sorry to have to confirm that the artist Blind will not be able to take part to the final of Una Voce di San Marino this evening.

The artist’s health conditions, confirmed last night by Blind on his Instagram profile, and the covid positivity (also announced through social media) of some members of the his team, convinced us to comply with this solution .

We wish Blind a quick recovery and, as he also stated, we hope to see him again at the next edition of Una Voce per San Marino”