OneRepublic il concerto si sposta nella stessa data al Carroponte di Sesto San Giovanni

Live Nation comunica che l’unico live previsto a Milano per i OneRepublic nel 2022, il 4 maggio al Lorenzini District, si sposta nella stessa data al Carroponte di Sesto San Giovanni.

Resta invariata la data del 3 maggio, quando il gruppo statunitense farà la sua prima tappa italiana alla Kioene Arena di Padova.

I biglietti precedentemente acquistati per il concerto di Milano restano validi per la nuova location. Nuove limitate disponibilità di biglietti in vendita ora sulle piattaforme ufficiali di Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Un attesissimo ritorno per la band multiplatino guidata da Ryan Tedder che, a causa dell’emergenza sanitaria, aveva posticipato al 2021 il tour europeo legato all’uscita del suo quinto album, “Human”. Con quest’ultimo disco, anticipato da sei singoli di successo (Rescue Me, Wanted, Somebody to Love, Didn’t I e Better Days-Giorni Migliori feat Negramaro), i OneRepublic hanno raggiunto oltre 5 miliardi di stream su Spotify e si confermano tra le più affermate hitmaker del panorama internazionale.