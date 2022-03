 “Fear Inoculum” l’atteso vinile dei Tool

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Venerdì 8 aprile uscirà per RCA Records l’attesissima versione in vinile dell’acclamato quinto album dei TOOL “FEAR INOCULUM”, vincitore di un GRAMMY® Award: un imperdibile box rigido a tiratura limitata contenente 5 LP e un nuovo incredibile artwork composto da vere e proprie opere d’arte!

Il chitarrista e co-fondatore della storica band Adam Jones ha rivisitato la già incredibile confezione dell’album attraverso 5 dischi in vinile da 180 g decorati ognuno con un’incisione unica e accompagnati da un elaborato libretto pittorico che include opere d’arte inedite. Il box in edizione limitata, che presenta anche una nuova copertina, è contenuto in una preziosa scatola rigida.

Adam Jones unboxing: https://www.instagram.com/reel/CaN6wbnFAZF/?utm_source=ig_web_copy_link

I Tool hanno costantemente superato il semplice concetto di “copertina dell’album”, basti pensare all’innovativo CD di “Fear Inoculum” fatto con uno schermo HD ricaricabile da 4″ con riprese video esclusive (“Recusant Ad Infinitum”), agli obiettivi stereoscopici integrati di “10.000 Days”, fino al portagioie lenticolare di “Ænima”.

Jones si è costantemente spinto oltre i confini. Non a caso i TOOL sono stati nominati due volte nella categoria GRAMMY®-Awards Best Recording Package, vincendo nel 2007 per “10.000 Days”.

Di seguito la tracklist dei vinili di “Fear Inoculum”:

Disco 1: “Fear Inoculum” e “Pneuma”

Disco 2: “Invincible”

Disco 3: “Legion Inoculant” e “Descending”

Disco 4: “Culling Voices” e “Chocolate Chip Trip”

Disco 5: “7empest” e “Mockingbeat”

Inoltre i Tool, hanno recentemente annunciato l’uscita di “OPIATE²”, celebrazione del 30° anniversario del loro EP “Opiate”, una nuova versione ri-arrangiata della title track che sarà disponibile dal 1° marzo in digitale e uscirà il 18 marzo su Blu-ray singolo in edizione limitata.

Il Blu-ray di “Opiate²”, stampato in un elegante formato hard cover book, contiene 12 minuti circa di materiale filmato tra cui il video esclusivo di “Opiate²”, il primo girato dai Tool da 15 anni a questa parte e diretto dal visual artist Dominic Hailstone (‘Alien: Covenant’, ‘The Eel’) con la collaborazione del chitarrista della band Adam Jones, commenti da parte di special guest con sottotitoli in italiano, e un booklet di 46 pagine con foto inedite del backstage e ‘making of’ del videoclip.

I Tool sono attualmente in tour, prossime date:

March 1 Pittsburgh, PA PPG Paints Arena

March 3 Detroit, MI Little Caesars Arena

March 4 Louisville, KY KFC Yum! Center

March 6 Columbus, OH Nationwide Arena

March 8 Grand Rapids, MI Van Andel Arena

March 10 Chicago, IL United Center

March 12 Omaha, NE CHI Health Center Arena

March 13 Minneapolis, MN Target Center

March 15 Kansas City, MO T-Mobile Center

March 17 Moline, IL TaxSlayer Center

March 18 St. Louis, MO Enterprise Center

March 20 Cleveland, OH Rocket Mortgage FieldHouse

April 23 Copenhagen, DK Royal Arena

April 25 Oslo, NO Spektrum

April 26 Stockholm, SE Avicii Arena

April 28 Hamburg, DE Barclaycard Arena

April 29 Frankfurt, DE Festhalle

May 2 Manchester, UK AO Arena Manchester

May 4 Birmingham, UK Resorts World Arena

May 6 Dublin, IE 3Arena

May 9 London, UK The O2 Arena

May 10 London, UK The O2 Arena

May 12 Paris, FR AccorHotels Arena

May 13 Antwerp, BE Sportpaleis

May 15 Berlin, DE Mercedes-Benz Arena

May 17 Cologne, DE Lanxess Arena

May 19 Amsterdam, NL Ziggo Dome

May 21 Krakow, PL Tauron Arena

May 23 Prague, CZ O2 Arena

May 24 Budapest, HU SportAréna

I Tool si formano nel 1990 e sono: Danny Carey (batteria), Justin Chancellor (basso), Adam Jones (chitarra) e Maynard James Keenan (voce).

Hanno all’attivo cinque album: “Undertow” (1993), “Ænima”(1996), “Lateralus” (2001), “10,000 Days” (2006), “Fear Inoculum” (2019), gli EP “72826” (1991) e “Opiate” (1992), e il box-set a tiratura limitata “Salival” (2000).

Hanno vinto 4 GRAMMY Awards®: Best Metal Performance (1998, “Ænima”), Best Metal Performance (2002, “Schism”), Best Recording Package (2007, “10,000 Days”) e Best Metal Performance (2020, “7empest”).