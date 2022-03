Kygo feat. DNCE il singolo “Dancing Feet”

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 11 marzo “DANCING FEET”, il nuovo irresistibile singolo del Dj/producer di fama mondiale KYGO insieme alla rock band statunitense da miliardi di stream DNCE!

È online anche il videoclip ufficiale, diretto da Johannes Lovund, in cui Kygo e il frontman dei DNCE Joe Jonas attraversano le strade assolate di Miami, lavorando di giorno al The Palm Tree Resort per poi scatenarsi la notte sulla pista da ballo.

“Joe ed io ci siamo conosciuti anni fa a Las Vegas e da allora abbiamo cercato la canzone giusta a cui lavorare assieme – ha raccontato Kygo – Quando ho iniziato a lavorare a Dancing Feet con David Stewart, mi è subito sembrata una canzone speciale.

Aveva già lavorato a un po’ di pezzi con Joe ed entrambi abbiamo capito che sarebbe stato perfetto per questo brano. Qualche settimana dopo Joe ed io ci siamo trovati in studio a Los Angeles e finalmente abbiamo fatto una canzone insieme che entrambi amiamo tantissimo!

È stato fantastico anche poter girare un video così divertente a Miami e presentare il singolo durante il weekend del Super Bowl”

Dal sound travolgente a tinte funk, “Dancing Feet” è il primo brano del 2022 per Kygo, che a inizio febbraio ha celebrato la release presentandolo per la prima volta dal vivo insieme a DNCE agli “Sports Illustrated x Palm Tree Crew Super Bowl party” di Los Angeles.

Che sia in studio dietro una tastiera o headliner di un festival sold-out, KYGO si riconferma in ogni occasione un produttore visionario, un DJ dinamico e un artista dal talento prodigioso.

Musicista norvegese nato a Kyrre Gørvell-Dahllm, ha iniziato a farsi conoscere nel 2013 diventando anno dopo anno uno degli hitmaker più presenti al mondo.

Con 23 MILIARDI di stream e visualizzazioni nel mondo, ha conquistato diversi record. La hit multiplatino “It Ain’t Me” feat. Selena Gomez ha raggiunto la Top 10 della classifica Billboard Hot 100 e totalizzato più di 2.9 MILIARDI di stream.

Il singolo del 2019 “Higher Love” insieme a Whitney Huston ha registrato 1.4 MILIARDI di stream e visualizzazioni nel mondo. Ha annunciato “Golden Hour”, il suo terzo album acclamato dalla critica, con le hit “Like It Is” feat. Zara Larsson & Tyga, “Lose Somebody” con OneRepublic e “I’ll Wait” feat. Sasha Alex Sloan. L’album ha totalizzato 2.5 MILIARDI di stream nel mondo.

Successivamente ha pubblicato i suoi remix di “What’s Love Got To Do With It” di Tina Turner e “Hot Stuff” di Donna Summer.

Con il loro singolo certificato 5x PLATINO dalla RIAA “Cake By The Ocean”, i DNCE hanno debuttato nel 2016 dando una scossa alla musica e alla cultura pop. Il brano è diventato una hit inarrestabile, conquistando la Top 100 della classifica Billboard Hot 10 e registrando complessivamente 3.2 MILIARDI di stream.

Il brano è stato certificato 3x PLATINO in Austalia e in Svezia, 2x PLATINO in Canada, UK, Nuova Zelanda, Polonia e Spagna e PLATINO in Italia, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Portogallo. L’omonimo album di debutto “DNCE”, certificato ORO, contiene hit come il singolo “Toothbrush”.

La band ha chiuso il 2016 al #8 della classifica Billboard Top Artist – Duo/Group, vincendo inoltre il “Best PUSH Artist” agli MTV Europan Music Award e il “Best New Artist” agli MTV Video Music Awards.

Ad oggi la band conta 5 MILIARDI di stream globali. Il singolo “Dancing Feet” con Kygo segna il ritorno della band in grande stile, con una hit che mescola rock, pop, dance e funk in una soluzione irresistibile.