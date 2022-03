Imagine Dragons il nuovo singolo “Bones”

Share Facebook

Dopo il successo mondiale di “ENEMY”, la hit rimasta ai vertici delle classifiche Globali di Spotify per oltre 3 mesi e tuttora tra i brani più suonati dalle radio, la pluripremiata band IMAGINE DRAGONS pubblica oggi il nuovo esplosivo singolo “BONES” (https://id.lnk.to/u2svYzit).



Una personale analisi della vita e della morte, “BONES” è il primo inedito del nuovo album di prossima uscita “Mercury – Act 2”.

“Il brano parla della fragilità della nostra esistenza”, afferma Dan Reynolds, frontman degli IMAGINE DRAGONS.

“Sono costantemente alla ricerca di qualche prova che mi convinca che c’è altro dopo la vita, quindi che la vita sia davvero eterna in un certo senso.

Non l’ho ancora trovato, ma almeno cerco di sognare come sarebbe vincere la morte in una canzone”.

Il brano è stato prodotto dal duo svedese di autori e produttori Mattman & Robin (Nick Jonas, Celeste), che ha lavorato anche per “Enemy”, ed è stata mixata dal 14 volte vincitore ai GRAMMY Serban Ghenea.

Gli IMAGINE DRAGONS hanno annunciato il “Mercury World Tour 2022” che li vedrà in Italia per un’unica data l’11 giugno 2022 a Milano, headliner degli I-Days all’Ippodromo Trenno.



Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, gli IMAGINE DRAGONS sono considerati la band più rappresentativa nella scena pop-rock attuale.