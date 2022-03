Baltimora il videoclip del singolo “Marecittà”

Share Facebook

È online, il videoclip del singolo “Marecittà” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), estratto dall’omonimo EP d’esordio di BALTIMORA, che è disponibile in streaming e digital download al link https://baltimora.lnk.to/Marecitta.

Il brano è quello che incarna maggiormente il mood del primo atteso lavoro discografico dell’artista, che contiene 7 tracce interamente prodotte da BALTIMORA stesso: tutte le canzoni sono nate ad Ancona, durante gli anni della sua adolescenza, ma “Marecittà” è proprio quella che il cantante, producer, musicista e autore ha deciso di dedicare alla sua città e il videoclip ne è la dimostrazione visiva.

Dirette da Alessio Hong e Michele Formica, le immagini del video ritraggono BALTIMORA nei luoghi di Ancona a lui più cari: scruta il mare dall’alto di uno scoglio dell’incredibile spiaggia della Grotta Azzurra, si aggira in piena notte tra i container del porto deserto, attraversa il Mercato del Pesce, uno dei luoghi simbolo della città.

Le inquadrature sono lente, studiate e nessun dettaglio viene lasciato al caso: “Con questo videoclip – racconta l’artista – si completa la storia che abbiamo voluto raccontare attraverso i visual dell’intero progetto: nell’arco di una giornata, una creatura umana non meglio definita vive una piccola avventura, nasce dall’acqua, esplora la città, incontra persone, scoprendo cose nuove e tornando, alla fine nella notte, di nuovo nell’acqua.

È una metafora di me che affronto una nuova vita, partendo dalla scelta del nome BALTIMORA che per me è stato un nuovo battesimo, un nuovo inizio.”

Con l’EP “Marecittà” BALTIMORA infatti dà finalmente forma al suo mondo interiore, ai brani scritti in questi anni di formazione, nati nella sua cameretta con gli occhi puntati sull’orizzonte blu tra cielo e Mar Adriatico, e tenuti nel cassetto per moltissimo tempo, che portano ora anche il segno delle intense emozioni provate sotto le luci dei riflettori.

“‘Marecittà’ parla di me – commenta BALTIMORA -, di come vivo le cose. C’è una linea di malinconia che attraversa tutte le canzoni e c’è tutta l’innocenza di una produzione che non ha pensieri, non ha regole, sincera.

Ho volutamente raccolto questi pezzi diversi di un puzzle del mio passato, che nell’insieme, dopo aver completamente rivisto tutta la produzione, con anche l’aiuto di Simone Privitera, hanno ora uno stesso filo conduttore che li lega, un senso comune”.

Questa la tracklist completa dell’EP, che contiene anche i singoli “Altro” e “Baltimora”, brani originali che il cantautore ha presentato durante i Live di X Factor e “Colore”, ultimo singolo che ha anticipato l’uscita di questo primo lavoro discografico:

Luci Spente

Colore

Baltimora

Marecittà

McDonald’s

Altro

Fumo

Ma le novità fuori e dentro la musica non finiscono qui! L’artista infatti interpreta un cameo nella versione italiana del nuovo film Disney e Pixar “Red”, in streaming su Disney+: BALTIMORA ha prestato la voce nei dialoghi del personaggio di Tae Young, componente dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui la protagonista Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

BALTIMORA è inoltre pronto a esibirsi live con il “BALTIMORA LIVE TOUR 2022”, il suo primo tour, in partenza a maggio 2022.

Questo il calendario aggiornato dei tre appuntamenti confermati finora: il 10 maggio a ROMA al Largo Venue, il 13 maggio al Mamamia di SENIGALLIA (AN) e il 15 maggio a MILANO presso la Santeria Toscana. Biglietti e info disponibili su www.vivoconcerti.com.

Edoardo Spinsante, in arte BALTIMORA, nato nel 2001, nasce e cresce ad Ancona, prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio e alla sua musica.

Edoardo scrive, arrangia e produce i suoi brani da anni ma li ha sempre tenuti per sé fino a quando entra in contatto con Pezzi Dischi.

Grazie a loro decide di mettersi in gioco e iniziare il percorso davanti ai 4 giudici della quindicesima edizione di X Factor, dove, oltre alle cover, ha presentato i due inediti “Altro” e “Baltimora”, che sono diventati i singoli che lo hanno portato alla vittoria al forum di Assago. L’ultimo singolo “Colore” ha anticipato l’EP d’esordio “Marecittà”.