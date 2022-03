Memento torna oggi con “Stick”

Share Facebook

La pistola ferisce, uccide, ma a volte nella musica viene usata come elemento di potere, forza.

“Stick” è slang per pistola o fucile, cosa ci fa questa parola come titolo di una canzone contro la violenza? È lì per essere rovesciata, per dire che una STICK non serve per sentirsi grandi, basta l’amore.

“STICK” (Asian Fake/Sony Music Italy), il nuovo singolo fuori ovunque oggi al link sme.lnk.to/mementostick e prodotto dallo stesso Memento insieme agli Oribu, vuole essere così un manifesto contro qualsiasi forma di bullismo e violenza.

“Il pezzo nasce nel momento più passionale e carnale di una relazione, è un inno all’amore, una condanna ad ogni tipo di guerra e odio – racconta MEMENTO – ‘Non mi serve una stick per sentirmi grande, mi basti tu’: STICK racconta la bellezza dell’incontro, la forza della condivisione e della solidarietà.

Il brano è un incontro tra una mia produzione, le tastiere di Luca Morando e la magia degli Oribu.”

Memento è un giovane cantautore del 2002. Cresce ascoltando Led Zeppelin e Pink Floyd. Si iscrive all’indirizzo musicale, dove a 11 anni inizia gli studi di chitarra: qui fiorisce il suo amore per la musica che continua a coltivare nel tempo, dalla cameretta ai centri sociali, dove suona per diversi progetti.

Nel dicembre del 2020 esce per Asian Fake il suo EP d’esordio “Memento Non Ha Paura Del Buio”, contenente il singolo “Tu Non Lo Sai” in collaborazione con Rodrigo D’Erasmo.

A luglio del 2021 pubblica il progetto “Oceano/Vipera”, due brani complementari tra loro che affrontano il tema della solitudine, prodotti rispettivamente da Mr. Monkey e Amanda Lean & not for climbing.

