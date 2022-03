ROSALÍA con il nuovo singolo “Chicken Teriyaki”

Share Facebook

È disponibile in rotazione radiofonica “CHICKEN TERIYAKI”, il nuovo travolgente singolo da MILIONI di stream della superstar spagnola vincitrice di un GRAMMY Award ROSALÍA.

È online anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Tanu Muino, che conta già 20 MILIONI di visualizzazioni su YouTube.

Il brano, che vanta già 20 MILIONI di stream, è estratto “MOTOMAMI”, il nuovo album di inediti che ha riscontrato un enorme plauso da parte della critica di tutto il mondo.

“This breadth of creative ambition has made Rosalía one of the most watched, worshiped, scrutinized, copied and counted on young artists in the world..” -New York Times

“MOTOMAMI is a masterpiece…Genres are a thing of the past; there’s room for everything here…an innovative, avant-garde work that challenges commercial music as we know it.” – Rolling Stone

“Rosalía is a visionary… MOTOMAMI represents what is new and exciting about pop music in 2022… something thoroughly modern… warping the pop universe …with glorious results.” – Wall St. Journal

Rolling Stone l’ha definito «un disco coraggioso […] I generi appartengono al passato, qui c’è spazio per tutto quello che dovrebbe essere la musica moderna: arte e gusto, dembow, champeta, flamenco, bachata, hip-hop, melodie di pianoforte […] MOTOMAMI sembra un treno merci del futuro, che sfreccia verso di noi a tutta velocità e senza freni. Rosalía è la fonte di energia dietro a tutto questo».

Nel nuovo numero di i-D Magazine, che ritrae Rosalía in copertina, si legge: «“MOTOMAMI” segna l’inizio di una nuova era… Rosalía sembra pronta a scoprirla […] Tutto ciò che sapevamo di Rosalía prima di questa uscita è una goccia nell’oceano rispetto al diluvio di personalità che emergono in queste sedici tracce piene di eccitanti e ricche riflessioni su fama, sesso e questioni amorose… Definirlo con un genere musicale è riduttivo… Può farti rimbalzare sui muri o farti piangere, a seconda del brano che ascolti».