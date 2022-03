“Sta succedendo” il nuovo singolo di Carmen Consoli

Share Facebook

Venerdì 25 marzo sarà in radio Sta succedendo di Carmen Consoli, nuovo singolo estratto dall’album di inediti Volevo fare la rockstar (Narciso Rec/Polydor 2021), il suo album più prezioso promosso con un sorprendente tour teatrale che ha registrato il tutto esaurito in tutta Italia.

Scritta a quattro mani con Massimo Roccaforte, chitarrista al fianco di Carmen sin dai primissimi concerti nella metà degli anni Ottanta, Sta succedendo è la traccia che apre l’album dettando il passo del disco.

Le atmosfere luminose e le melodie di ampio respiro hanno caratterizzato la musica di questa canzone sin dalle prime fasi compositive, precedendo e di fatto indirizzando la scrittura del testo.

È una canzone sull’Amore che bussa alla porta (“Sta succedendo / Sì sta succedendo”) con le sue trepidazioni e il timore di rompere l’incanto commettendo passi falsi (“Un’imprudente parola di troppo”). L’Amore è un sentimento così forte da mettere tutto a soqquadro e che come “un uragano ci fa perdere il controllo”.

Ma non si può sempre sfuggire a questa vertigine perché “Sporgersi è un dovere a volte necessario” se vogliamo provare a superare i nostri stessi limiti e aprirci a nuovi orizzonti.

E da giugno Carmen partirà per un meraviglioso viaggio per l’Italia con tre formazioni distinte, in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar TOUR”, “Acustico” e “Femme Fatale”.

Il tour partirà il 18 giugno da La Salle in Valle d’Aosta (Musicastelle) e proseguirà in un calendario in continuo aggiornamento per tutta l’estate tra i più grandi Festival estivi e le più affascinanti location della penisola.

Tra gli appuntamenti in programma ci sarà anche il grande concerto del 14 luglio al Lucca Summer Festival dove Carmen si esibirà nella stessa sera della superstar Robert Plant e della 27 volte Grammy Alison Krauss.