Lous and The Yakuza è uscito il nuovo singolo “Kisé”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

LOUS AND THE YAKUZA è tornata! È uscito il nuovo brano “KISÉ” (Columbia Records/Sony Music), un coloratissimo insieme di emozioni che esprime la rapida esplosione dell’amore e il segno che lascia una volta passata l’euforia (https://lousandtheyakuza.lnk.to/Kise0).

Giovane e selvaggia, Lous preferisce il lato più folle della vita alla dura realtà. La bellezza può essere trovata ovunque.

Nuovo progetto, stessa crew: il brano, prodotto da El Guincho e Mems, è un pop feroce in cui scorre il sangue dell’hip hop classico, strutturato sia per la strada che per i club.

Il brano è accompagnato da un video, diretto da Wendy Morgan, che unisce realtà e fantasia. Ispirato al maestro dell’anime Satoshi Kon, nel video si passa attraverso diversi mondi, luoghi che sembrano non appartenersi ma in cui si sperimentano connessioni euforiche.

Lous ha attirato l’attenzione del pubblico internazionale con la travolgente “Dilemme”, che è stata certificata PLATINO in Italia con più di 55 milioni di stream e ha raggiunto la Top 50 della classifica airplay di Earone, seguita da “Tout Est Gore”, “Solo”, e “Amigo”.

Al successo di “Dilemme” sono seguite importanti collaborazioni internazionali (Joey Bada$$, Tha Supreme & Mara Sattei, Sfera Ebbasta) e il suo album di debutto “Gore” che ha raggiunto 130 milioni di stream in tutto il mondo e 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Lous ha incantato il pubblico anche con le sue perfomance in Colors, Jimmy Fallon (The Tonight Show) o Tiny Desk (at home) (NPR), ottenendo anche prestigiose cover (i-D, Pop Mag, Elle, etc.) e apparendo sulle testate più importanti (New York Times, Vogue, Vanity Fair, etc.) che l’hanno individuata come artista da tenere d’occhio.

“Kisé” è il primo singolo contenuto nel nuovo album in uscita in autunno. Sarà seguito da altri due singoli fino all’uscita dell’album prevista per settembre/ottobre.

Inoltre Lous, sarà in tour in Europa da maggio. Queste le date:

25.05.2022 Paris (FR) La Maroquinerie

26.05.2022 Lyon (FR) Nuits Sonores Festival

31.05.2022 Amsterdam (NL) Melkweg

01.06.2022 Bruxelles (BE) Botanique

03.06.2022 Rouen (FR) Rush Festival

04.06.2022 Paris (FR) We Love Green

22.06.2022 Cologne (DE) Open Air Am Tansbrunnen (Gorillaz support)

24.06.2022 Berlin (DE) Parkbühne Wuhlheide (Gorillaz support)

01.07.2022 Werchter (BE) Rock Werchter

09.07.2022 Rotterdam (NL) North Sea Jazz Festival

16.07.2022 Carhaix (FR) Vieilles Charrue