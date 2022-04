Share Facebook

Su tutte le piattaforme digitali, La Magia di Sanremo, il nuovo singolo degli Atmosfera Blu e i Jalisse, musica di Giuseppe Santamaria, Marco Vito e Fabio Ricci, testo di Renato Pizzamiglio con l’arrangiamento del Maestro Pennino, edizioni musicali Starpoint International, distribuzione Keep Hold Srl by The Orchard (Sony Music).

La Magia di Sanremo è per tutti, per chi ha calcato quel prestigioso palcoscenico e per chi sogna di poterci essere: i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci lo hanno vinto nel 1997 con Fiumi di Parole che li portò a piazzarsi al quarto posto dell’Eurovision Song Contest e per gli Atmosfera Blu, Anna Lanza e Giuseppe Santamaria, è un sogno da realizzare.

Le lame di luce sul palco,

le gambe che tremano un po’…

Il cuore che ha come un sussulto,

coraggio che ce la farò…

L’idea di questo brano nasce da uno spettacolo pensato proprio per celebrare l’ambita kermesse sanremese; Sanremo è sempre Sanremo, che Giuseppe e Anna con la loro band Atmosfera Blu, progettano nel 2019.

Dichiara Giuseppe Santamaria: “La magia di Sanremo è per tutti: per chi come Alessandra e Fabio lo hanno vinto, per chi come noi continua a sognarlo.

Lo spettacolo è nato nel 2019, per dare voce alla musica italiana che trova nel Festival, la sua linfa e la sua storia.

L’idea di coinvolgere i Jalisse è stata un’intuizione di Marco Vito, che ha scritto con me e Fabio la musica.

Il primo contatto è stato telefonico, poi ci siamo incontrati a Treviso ed è stato fantastico. Tra noi c’è un’intesa particolare, che in occasione della registrazione e del video, è diventata “magia”. Che sia quella di Sanremo?

Per il video abbiamo scelto di omaggiare il Teatro P. Mandanici del nostro paese, Barcellona P.G. (Me), che ha sempre ospitato momenti importanti e al quale siamo legati.

Abbiamo voluto ricreare l’atmosfera di una prova generale, quando a riempire la sala deserta c’è solo la musica che è la vera grande protagonista. Le voci di Anna e Alessandra insieme sono meravigliose e l’avere sul palco tutta la band è stato emozionante”.

Aggiunge Fabio Ricci: “È stato bello lavorare insieme a questo progetto, confrontandoci. Per noi è un modo di celebrare un’esperienza meravigliosa: una nuova, ennesima dichiarazione d’amore al Festival di Sanremo a venticinque anni dalla nostra vittoria, con l’inesauribile desiderio di tornarci.

Con Giuseppe e Anna ci siamo sentiti “a casa”, per questo abbiamo deciso che saremo ospiti dello spettacolo Sanremo è sempre Sanremo in alcune tappe del tour siciliano, per raccontare dal vivo e condividere La Magia di Sanremo con il nostro amato pubblico.

Balleremo con sonorità anni’70, festose e radiofoniche, con quella bella musica che appartiene alla nostra tradizione”.

La Magia di Sanremo è un brano radiofonico che rimane in testa, con un’orchestrazione raffinata che esalta le voci di Alessandra Drusian e Anna Lanza, in un inedito duetto.

Gli Atmosfera Blu, Giuseppe Santamaria e Anna Lanza così come i Jalisse, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sono coppia nella vita e sul palco.

Tra loro si percepisce l’amore che li unisce e una passione per la musica, che invece di dividerli li ha resi ancora più forti e capaci di regalare emozioni.

Nel video, sul palco di quel Teatro deserto, mettono in scena tutta la loro energia e la forza che solo l’amore può generare.

I Jalisse saranno anche ospiti in alcune delle tappe siciliane degli Atmosfera Blu nel loro tour Sanremo è sempre Sanremo, (prodotto con Dal Vivo Entertainment) uno spettacolo tutto da scoprire…

“Ma poi quando attacca l’orchestra,

paura io non ne ho più

le note che come una giostra

dall’anima salgono su…

La magia di Sanremo, la conosce in fondo solo chi

corre e non ha mai freno e sa vivere così…”