Le colonne sonore “Freaks Out” e “Diabolik” candiate al David di Donatello 2022

Sono state divulgate, lunedì 4 aprile, le candidature ai Premi David di Donatello 2022.

“FREAKS OUT” di Gabriele Mainetti ha ottenuto 16 nomination, tra cui quella per MIGLIOR COMPOSITORE a Michele Braga e Gabriele Mainetti.

“DIABOLIK” di Manetti bros. si è aggiudicato 11 candidature, tra cui MIGLIOR COMPOSITORE a Pivio & Aldo De Scalzi.

Entrambe le colonne sonore dei film sono edite da EDIZIONI CURCI (insieme a GOON FILMS per “Freaks Out” e a CREUZA per “Diabolik”).

Una tradizione, quella delle composizioni di colonne sonore originali, che rappresenta una delle punte di diamante del business Curci di un secolo fa, e che la Casa Editrice ha rispolverato con grande fiducia e coraggio.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una semina costante in termini di qualità e di rapporti che hanno portato Curci a essere un riferimento importante per compositori di colonne sonore, registi e case di produzione.

Soprattutto da qualche anno a questa parte, Edizioni Curci ha sostenuto il cinema e la cultura italiana supportando con forza e convinzione i compositori e le loro colonne sonore, producendo e promuovendo sia quelle di piccole produzioni orientate verso tematiche sociali, sia colonne sonore di grandi produzioni.

Nonostante il momento di grande crisi di quest’ultimo periodo, infatti, l’impegno di Curci nel sostenere e valorizzare il talento dei compositori non è mai venuto meno, e questo è lo spirito che Curci vuole mantenere in tutti i progetti futuri.

Michele Braga e Gabriele Mainetti hanno reso la colonna sonora di “Freaks Out” un elemento protagonista e di assoluto rilievo all’interno del film, unendo elementi della nostra tradizione musicale ad un sound più contemporaneo e passando attraverso le riletture di grandi classici.

Una continua ricerca, una miscela sonora tra diversi generi musicali che rendono le musiche adatte al racconto di un film che unisce la storia con il fantasy.

Tradizione e contemporaneità si intersecano tra loro all’interno di tutto il racconto, e così che lo spettatore viene trasportato in una vera e propria altra dimensione.

Tutti gli elementi sono stati analizzati e definiti con grande ricerca, tanto da aver trovato un timbro e un tema specifico per ogni personaggio e momento chiave del film.

La colonna sonora, in occasione della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, si è aggiudicata anche il premio Soundtrack Stars Award 2021 ideato dall’agenzia Free Event, che decreta la migliore colonna sonora tra i film in Concorso.

La colonna sonora originale di “Diabolik” realizzata da Pivio & Aldo De Scalzi è stata pensata e concepita alla fine del 2019, per poi essere realizzata nel 2020 avendo come fonte d’ispirazione certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio di riguardo alle atmosfere “action” tipiche di compositori come Lalo Schifrin, con l’idea di una struttura musicale complessiva che coinvolgesse una grande orchestra sinfonica.

La colonna sonora, inoltre, è stata sviluppata attorno ad un tema centrale ricorrente. Per garantire l’ambiente più sicuro possibile per chi avrebbe eseguito gli oltre 100 minuti di musica originale composta, è stata smembrata l’orchestra, inizialmente pensata per un organico numericamente davvero importante, in micro gruppi di non più di 5 o 6 persone alla volta.

E, incredibilmente, il risultato finale suona esattamente come se tutta l’orchestra fosse stata coinvolta nella stessa sessione di registrazione.