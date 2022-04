The Chainsmokers da venerdì 15 aprile “iPad”

Share Facebook

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 15 aprile “iPad”, il nuovo singolo del due di Dj/producer multiplatino e vincitore di un GRAMMY AWARD, THE CHAINSMOKERS.

Il brano è il secondo estratto da “SO FAR SO GOOD”, l’atteso quarto album di inediti del duo americano, in uscita il 14 maggio e già disponibile in pre-order.

Di seguito la tracklist di “SO FAR SO GOOD”:

Riptide

High

iPad

Maradona

Solo Mission

Something Different

I Love U

If You’re Serious

Channel 1

Testing

In Too Deep

I Hope You Change Your Mind

Cyanide

Autori delle hit planetarie “Closer” (6X PLATINO in Italia con 3 MILIARDI di stream e Top 10 dell’Airplay radiofonico) e “Something Just Like This” (7X PLATINO in Italia con 2,6 MILIARDI di stream e #1 dell’Airplay radiofonico), negli ultimi anni i The Chainsmokers si sono occupati di filantropia e altre iniziative imprenditoriali come “Mantis”, il loro fondo di rischio, o “Kick the Habit”, la loro compagnia di produzione di Film e Tv.