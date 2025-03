Al Nameless Festival si aggiungono i The Chainsmokers e Tommy Cash

Share

NAMELESS FESTIVAL, in programma dal 31 maggio al 2 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), annuncia i terzi headliners dell’edizione 2025. Ai dj di fama mondiale Martin Garrix e Armin van Buuren si aggiungono The Chainsmokers.

Saliranno sul palco anche David Morales, Don Diablo, Edmmaro, Gentlemens Club, Infekt, Luca Agnelli, Malaa, MUST DIE!, Nimda, Nimino, Stella Bossi, Sub Focus, Sullivan King, Tchami, Tommy Cash e ZAPRAVKA. La line up completa verrà svelata nelle prossime settimane.

The Chainsmokers, duo composto da Drew Taggart e Alex Pall, hanno ridefinito la musica mescolando pop, indie, elettronico, alternative e rock. Con hit in cima alle classifiche, una residency a Las Vegas e tour mondiali, il loro impatto è stato straordinario. Dal loro debutto indipendente nel 2013, hanno lanciato successi virali come “Closer” e “Don’t Let Me Down”. Sempre propensi all’innovazione, hanno esplorato gli NFT con “So Far So Good” e l’imprenditoria con Mantis Venture Capital, affiancando iniziative filantropiche durante la pandemia. Le loro ultime collaborazioni e sperimentazioni musicali confermano il loro impegno nel plasmare il futuro della musica. Nel 2024, hanno pubblicato “No Hard Feelings”, conquistando le classifiche e il plauso dell’industria.

Tommy Cash

Annunciati anche gli artisti che si esibiranno sul palco interamente dedicato alla partnership rinnovata con Defected e Glitterbox, tra roster di ballerini scintillanti e una produzione scenica di alta qualità. Sabato 31 maggio,per Defected,spazio a Eliza Rose, Gorgon City, Rio Tashan, Shermanology e TSHA; lunedì 2 giugno,per Glitterbox, sarà invece la volta di Dave Lee, David Morales, Dirty Channels, Minna, Natasha Diggs e The Illustrious Blacks.

La seconda giornata del Festival vedrà prendere possesso di uno dei palchi anche Worried About Henry.

NAMELESS FESTIVAL si prospetta quindi un’edizione ricca di novità, tutte volte a rendere l’esperienza al Festival la più soddisfacente e migliore possibile, ottimizzando al massimo i servizi, l’accoglienza e la composizione degli spazi. Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite, l’eliminazione del sistema dei token, distribuzione gratuita di acqua e l’accesso gratuito alle aree parcheggio.

Ad ospitare NAMELESS FESTIVAL nel 2025 sarà nuovamente la vastissima area di 400.000 mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco, sede dell’evento dal 2022. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata e incorniciati dalle montagne, permetteranno di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.

RADIO 105 è radio ufficiale di NAMELESS FESTIVAL.

