Martin Garrix insieme alla cantante pop-elettronica Jex in “Told You So”

Il DJ superstar, multiplatino e produttore d’élite Martin Garrix si unisce alla cantante pop-elettronica in ascesa Jex nel nuovo singolo “Told You So”, esplosiva collaborazione tra due straordinari artisti già amatissima sui social al momento dell’annuncio. Il brano sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 22 novembre.

Garrix dà il via al brano con sintetizzatori pulsanti amplificati dagli archi, mentre il basso, che si inserisce in un groove da capogiro, sottolinea le melodie accattivanti di Jex accompagnate da versi ipnotici.

L’accoppiata dinamica di “Told You So” è nata su TikTok, dove Jex ha postato un video in cui cantava l’hook della canzone. Questo post ha attirato l’attenzione di Garrix, che si è subito messo in contatto per produrre il brano. A proposito della nuova collaborazione, il DJ commenta: “Lavorare a questo brano insieme a Jex è stato un sogno assoluto e non vedo l’ora di condividerlo con il mondo!”. Jex aggiunge: “Dal momento in cui ho scritto questo hook da sola nel mio appartamento, fino al momento in cui Martin lo ha trovato e gli ha dato vita, tutto questo è stato un sogno che si è avverato. “Told You So” è così autentica e speciale, e sono entusiasta che finalmente esca in tutto il mondo”.



Recentemente, MartinGarrix (12 dischi di platino e 4 ori in Italia) è stato incoronato “DJ numero 1 al mondo” nel sondaggio DJ Mag Top100 DJ di quest’anno. È la quinta volta che Garrix ottiene tale riconoscimento in cima alla classifica, eguagliando il collega olandese Armin van Buuren per il record di maggior numero di vittorie del sondaggio nella storia. Recentemente Jex ha collaborato con Rival e Lost Sky per il brano di successo “Where You Are”, che ha già superato il milione di streaming.

