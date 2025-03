Quinto sold out a Milano per i Les Votives

Grande successo per i Les Votives, rock band milanese finalista di X Factor 2024: anche la data di giovedì 3 aprile 2025 a Milano, Santeria Toscana 31 è sold out. Si tratta del quinto sold out in cinque date a Milano per i Les Votives, che hanno dato il via ieri al loro primo tour nei club.



I Les Votives hanno eseguito i singoli Monster e You Make Me Feel, alcuni brani inediti in anteprima, insieme ad alcune delle cover più amate durante il loro percorso a X-Factor, tra cui Sign of the Times di Harry Styles e Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Cher. Lo special guest della prima serata è stato Achille Lauro, sul palco con loro per una performance esplosiva di “Cadillac” e “Rolls Royce”



Il sound dei Les Votives è il frutto di una fusione impeccabile tra raffinatezza ed energia ruvida, che evoca l’essenza più pura del rock autentico. Traendo ispirazione da cinque decenni di musica, la band intreccia con maestria i dettagli più sofisticati del passato con una vibrante carica ribelle e contemporanea.

Les Votives sono una band nata nell’aprile del 2023, composta da Angelo, Riccardo e Tommaso. Angelo e Riccardo si conoscono dai tempi del liceo, mentre Tommaso si è unito al gruppo grazie ad amicizie comuni. Le loro sonorità si caratterizzano per una contrapposizione tra classe e ribellione, influenze musicali che vanno dagli anni 60 ai 2000, il tutto permeato da una visione fresca e contemporanea che crea un mix unico e autentico, proprio come la loro musica.

Dopo l’esperienza a X Factor 2024 che li ha visti finalisti, Les Votives tornano sul palco per due date speciali a Milano e Roma.



LE DATE



GIOVEDÌ 6 MARZO 2025 – MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLDOUT

VENERDÌ 7 MARZO 2025 – MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLDOUT

MARTEDÌ 11 MARZO 2025 – MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLDOUT

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025 – ROMA, LARGO VENUE

GIOVEDÌ 13 MARZO 2025 – ROMA, LAGO VENUE – SOLD OUT

MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025 – MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 – SOLD OUT

GIOVEDÌ 3 APRILE 2025 – MILANO, SANTERIA TOSCANA 31 SOLD OUT

VENERDÌ 11 APRILE 2025 – TORINO, HIROSHIMA

MARTEDÌ 15 APRILE 2025 – BOLOGNA, LOCOMOTIV

Ultimi biglietti disponibili per Roma, Torino e Bologna sui https://www.livenation.it/.

