Fuori oggi “Con Calma” il nuovo singolo di Alvaro Soler

Share

🔊 Clicca per ascoltare

È uscito oggi, venerdì 7 marzo, CON CALMA, il nuovo singolo di Alvaro Soler, la perfetta colonna sonora per le spensierate giornate estive che si avvicinano.

Dopo i successi radiofonici “Te Imaginaba” e “Cero”, e il brano “Dicen” dello scorso anno, “CON CALMA” anticipa l’uscita di un nuovo album in studio a cui l’artista sta già lavorando intensamente, come dimostrano i contenuti condivisi sui suoi canali social. Di recente, infatti, ha pubblicato un trailer misterioso intitolato “El Camino“, che lascia intuire grandi novità in arrivo per tutti i suoi fan.

Con CON CALMA, Alvaro Soler ci invita a non lasciare che il passato ci imprigioni, ma a guardare avanti con serenità. Il testo descrive quella sensazione di accettazione e pace interiore che si prova quando si è venuti a patti con le esperienze e i ricordi del passato. Per esempio, si può camminare di nuovo lungo certe strade, passare davanti a edifici e a bar che evocano ricordi, ma affrontare tutto con calma.

Il brano porta con sé un messaggio positivo e liberatorio, trasmettendo la consapevolezza che tutto segue il proprio corso. Con il suo ritmo allegro e le sue vibrazioni solari, CON CALMA sprigiona pura gioia di vivere, invitando a prendere un respiro profondo e ad accogliere la vita con leggerezza.

La prossima estate, Alvaro Soler partirà per un grande tour nei festival europei. Tutte le date dei concerti sono disponibili su: https://alvarosoler.com/.

Instagram | Facebook | YouTube | TikTok | Spotify | X

Comunicato Stampa: ON Out Now