Rhove con la sua hit “SHAKERANDO” mantiene la vetta delle classifiche

Rhove con la sua hit “SHAKERANDO” (Virgin Records/Universal Music Italia/Milano Ovest) mantiene la vetta come brano più ascoltato qeusta settimana su Spotify Italia. Il singolo è già certificato ORO (FIMI).

Inoltre, il singolo è attualmente alla seconda posizione nella classifica di Apple Music ed è arrivato i giorni scorsi alla prima posizione dei brani virali sulla piattaforma TikTok (ad oggi si contano 100.000 creazioni).

Il video del pezzo conta oltre 12 milioni di visualizzazioni su YouTube ed il secondo video musicale più visto sulla piattaforma.

Rhove ha da poco pubblicato anche il videoclip del suo nuovo singolo “CANCELO” in cui emerge tutta la sua passione per la squadra juventina, attualmente top10 nelle tendenze musicali su YouTube e top5 nella classifica singoli di Spotify.

Continua l’ascesa del rapper nella scena musicale italiana: con i brani pubblicati finora ha già totalizzato oltre 131 milioni di stream sulle piattaforme, i suoi videoclip sono stati in grado di ottenere oltre 44 milioni di visualizzazioni su YouTube, instaurando un legame ed una profonda connessione con il pubblico grazie anche all’energia trasmessa dall’Artista, che nei video balla e salta con il suo gruppo di amici.

Il singolo ““Shakerando” ha bissato il successo del freestyle “LAPROVINCE1”, arrivato anch’esso ai piani alti delle charts. L’artista è attualmente presente nella top100 di Spotify Italia con ben 5 brani: oltre a “Shakerando”, “CANCELO” (alla quinta posizione), “LAPROVINCE1”, anche i singoli “Seignosse” e il duetto con Shiva, “La Zone”.

“Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scrive l’Artista sulla sua pagina Twitter. Un vero e proprio nuovo movimento culturale, uno “scossone” per come eravamo abituati a sentire (e vedere) la musica rap, che per Rhove è legata a concetti come “umiltà”, “gavetta”, “passione” e “dedizione”.

Non a caso Rhove è stato scelto da Spotify fra i protagonisti della seconda edizione di RADAR ITALIA, il programma di Spotify nato per supportare i talenti emergenti nei vari paesi.

RHOVE, classe 2001, ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche. Si contraddistingue per la sua personalità e stile musicale atipici e innovativi. Innanzitutto, è un rapper “di provincia” e non “di periferia” come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica.

Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro” – scrive sui social l’Artista.

Il successo arriva con la pubblicazione del primo singolo “Blanc Orange (na na na)”, inizialmente auto-pubblicato e in grado di ottenere subito oltre 300.000 visualizzazioni su YouTube. Seguono i singoli “Provincia”, “Corso Europa”, “Montpellier”, il duetto con Shiva “La Zone” (oltre 13 milioni di stream solo su Spotify), “Jungle” e “Shakerando” che segna la prima collaborazione con il producer francese Voluptyk.

Sono usciti poi il suo secondo freestyle, “LAPROVINCE1”, che ha fatto il boom di visualizzazioni su YouTube e raggiunto le prime posizioni della classifica italiana su Spotify e l’ultimo singolo “Seignosse”.

Rhove è un rapper propositivo e positivo, che vuole lanciare messaggi di speranza e di incoraggiamento ai suoi coetanei, come testimoniano anche le frasi che scrive sul suo profilo Twitter.

“In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa” – scrive il rapper, che in un altro tweet incoraggia anche a fare sport piuttosto che fare uso di droghe: “Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.

Rhove è un grande appassionato di sport: ama, infatti, il parkour e il surf (uno dei suoi segni distintivi è una muta da surf che ama esibire nei suoi videoclip).

La sua musica è contaminata da influenze urban francesi. Le sue ispirazioni musicali, infatti, sono i rapper e artisti francesi quali JUL, Stromae, SCH, Doria e artisti internazionali come Morad.

“…questo quello che ci piace di Rhove, il fatto che sia in grado di proporre un modello nuovo, e anche esemplare..”

Noisey Vice

“…una vena di speranza, fondata radicalmente sul senso di appartenenza ad uno specifico contesto”

Esse Magazine

“Classe 2001, è già pronto a conquistare spazio nella scena urban…”

Rockol.it

“Rhove continua a rinnovare il rap italiano …”

All Music Italia

“C’è un emergente che sta facendo molto parlare di sé …”

Billboard

Su “Provincia”: “Insomma, Rhove è di nuovo riuscito a sfornare una hit”

RapGame

“Attraverso uno stile innovativo e fresco, Rhove mette sotto la lente d’ingrandimento la vita lenta e a tratti soffocante di tutti quei ragazzi che sono cresciuti lontani dalle luci abbaglianti della città e che trascorrono i loro giorni nell’attesa di compiere il salto che li porti verso altri lidi”

BOH Magazine

“Rhove porta nel rap ciò che per molti manca da anni, l’innovazione…”

Tutto sul Rap Magazine