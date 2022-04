Piccolo Coro dell’Antoniano con la band degli Eugenio In Via Di Gioia

Coro dell’Antoniano: la collaborazione con gli Eugenio in Via Di Gioia nel nuovo album della band

Una collaborazione con gli Eugenio in Via di Gioia è il nuovo progetto del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e anima dello Zecchino d’Oro.

Nel prossimo album della band torinese, “Amore e Rivoluzione”, in uscita il 20 maggio, ci sarà, infatti, anche il brano Filastrocca per Grandi, cantata insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano.

Per questo quarto album, in cui tornano a parlare di ambiente ma allargando il discorso a una riflessione più ampia sulla società, gli Eugenio in Via Di Gioia hanno voluto accanto a sé il Coro dell’Antoniano, che dal 1963, sotto la guida prima di Mariele Ventre e poi di Sabrina Simoni, avvicina i bambini al mondo della musica e, in particolare, alla sua dimensione sociale e umana.

«Con gli Eugenio in Via Di Gioia condividiamo molto – commenta la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni – per questo la collaborazione con loro ci è sembrata naturale fin dall’inizio.

I temi che affrontano nelle loro canzoni, come l’ambiente e l’uguaglianza, che ne hanno fatto un elemento di riconoscimento, sono gli stessi che ritroviamo in molte delle canzoni che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro. La leggerezza nell’affrontare queste tematiche, ma senza mai essere superficiali, è un altro tratto che ci caratterizza e che ritroviamo nella musica degli Eugenio in Via Di Gioia»

«E i nostri piccoli coristi si sono divertiti tantissimo a registrare con loro – conclude Sabrina Simoni – hanno visto come la musica può sempre essere un divertimento, anche per chi lo fa di mestiere. È stata una spinta per impegnarsi ancora di più».

Accanto a quella con il Coro dell’Antoniano, nell’album sono presenti altre collaborazioni con tre artisti di altissimo livello: Elio, Duffy e Francesca Michielin.

L’album “Amore e Rivoluzione”, al cui interno è presente Filastrocca per Grandi, è in uscita il 20 maggio per Virgin Records /Universal Music Italia.

L’album è disponibile per il preorder sul sito www.eugenioinviadigioia.it o al link https://vir.lnk.to/aer. Dal 20 maggio sarà inoltre disponibile in formato digitale sui principali store.