“Words” il nuovo singolo dell’iconico di Alesso feat Zara Larsson

Disponibile da oggi in digitale e per la rotazione radiofonica “WORDS”, il nuovo singolo dell’iconico DJ e producer nominato ai Grammy ALESSO in collaborazione con la popstar ZARA LARSSON.

Il brano segue il successo del precedente singolo “When I’m Gone” in collaborazione con una delle artiste più amate a livello mondiale Katy Kerry, che ha raggiunto la Top 20 in radio ed è tuttora tra i brani più suonati da dicembre!



Nella prima settimana di release, la canzone ha raggiunto il #1 della Classifica Dance su Shazam negli USA e la Top 3 della Billboard Hot Dance/Electronic Songs Chart. Un mese dopo aveva già ottenuto oltre 100 milioni di stream. Il videoclip di “When I’m Gone” è stato presentato in anteprima mondiale su ESPN durante l’half-time del “College Football Playoff National Championship”.

Lo show, paragonabile al “Super Bowl” e alla UEFA Champions League, è il più grande evento televisivo in diretta e conta più spettatori persino degli Oscar e dei Grammy.

ALESSO, recentemente nominato produttore di musica dance #1 negli Stati Uniti, continua ad aggiungere date al suo tour.

Oltre ad essere stato headliner di due dei festival più importanti a livello mondiale quali Ultra Music in Australia e negli Stati Uniti ed al Lollapalloza in Cile, Argentina e Brasile, sarà protagonista di due grandi spettacoli al Brooklyn Mirage a New York il prossimo mese e di una residency a Las Vegas, nonché di 14 date in Nord America del “Word’s Hottest Tour” con Bad Bunny.