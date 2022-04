Elasi il nuovo singolo “Sottopelle”

Share Facebook

Una canzone che si inabissa tra sentimenti mai decifrati per riemergerne finalmente libera, in una magnetica e profonda catarsi sonora.



Sottopelle è il nuovo singolo di ELASI, in uscita venerdì 29 aprile in radio e in digitale per Trident/Capitol Records Italy, seconda anticipazione del nuovo progetto di prossima uscita.

Pre-save: https://Capitol.lnk.to/sottopelle



Dopo l’invito a inseguire i propri sogni ballando lanciato insieme a Populous con XXL, la cantautrice e producer torna con un brano dalle sfumature elettroniche notturne e morbide.



Un sound pulsante e quasi ancestrale, dettagliato con tappezzerie di arpe, chitarre classiche e sperimentazioni digitali, sospeso e potente al tempo stesso, che con lo scorrere dei secondi si carica di energia, spezzando un sortilegio durato troppo tempo.



La produzione di Rocco Rampino – con cui ELASI sta lavorando anche alla creazione del suo nuovo lavoro discografico – dona forma definitiva al suono avvolgente di Sottopelle, rendendolo un incantesimo strano ed eterno, che emerge dagli abissi.



Sottopelle è nata dalla collaborazione con il mio amico Marquis, racconta ELASI. Partendo da una sua idea musicale gli ho promesso che avrei scritto un testo e una melodia che parlassero di qualcosa di segreto e profondo. Questo brano si immerge in un sentimento platonico verso un caro amico, che avevo tenuto segreto dentro di me per molto tempo.



Nel momento in cui ho“spezzato la friend-zone” con questa canzone-lettera, mi sono accorta che ciò che provavo era come castelli di sabbia e di neve: una meravigliosa idealizzazione, destinata a svanire come un sogno.



Continua anche l’XXL TOUR 2022 curato da BPM Concerti, che la vedrà salire sul palco il 7 maggio ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, il 28 al Mi Ami Festival di Milano e l’1 giugno all’ Hana-Bi di Marina di Ravenna (RA).

ELASI è una cantautrice, producer, dj alessandrina il cui stile musicale è impregnato di viaggi in giro per mondi, reali e immaginari.

Con una formazione di chitarra classica al Conservatorio Vivaldi di Alessandria, di produzione musicale presso uno studio di Los Angeles e di un biennio di songwriting presso l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma, ELASI a ottobre 2018 pubblica il suo primo singolo “Benessere”.

Il brano attira subito l’attenzione di pubblico e critica grazie al sound colorato e liquido che caratterizza tutta la produzione dell’artista, capace di intrecciare le influenze musicali più varie, dall’afrobeat alla bossanova, dal R&B al funk, dal nu jazz all’elettronica sperimentale, dall’house al glam rock. A gennaio 2019 esce il brano “Vivo di vividi dubbi”.

A novembre 2019 esce il singolo “Si salvi chi può” per Sugar, e ad aprile 2020 il brano “Continenti” (Sugar).

In questi anni ELASI si è esibita sui palchi di molte prestigiose realtà italiane (Blue Note, MI AMI Festival, Home Festival) e ha vinto borse di studio, bandi e premi per il suo progetto artistico (Bando ORA!X, Premio miglior canzone e Premio miglior arrangiamento al Premio Bindi, artista del mese su MTV New Generation, finalista su Rai 1 al Premio Lelio Luttazzi, borsa di studio per Berklee Umbria Jazz Clinics).

Anticipato dai singoli “Valanghe” ed “Esplodigodi”, “Campi Elasi” è il suo Ep di esordio, uscito il 28 ottobre 2020 per NVM/Sugar, nel quale ha sviluppato collaborazioni in remoto con musicisti da tutto il mondo (dal Mali al Brasile, dall’India all’Armenia) creando un sound dai confini geografici e stilistici superfluidi e variopinti che ha conquistato la stampa e gli ascoltatori.

ELASI collabora stabilmente con fashion designer emergenti e sperimentali di tutto il mondo (Amorphose, He Zhoxuan, Florentina Leitner, Chrishabana, Christoph Ritter Studio, San Kim) che le inviano le proprie produzioni per set fotografici e video.

Nel 2020 collabora per la realizzazione, come volto e come musica, di uno spot pubblicitario di WOVO, noto sexy shop e community milanese, ed è resident dj e sound designer di un’installazione nel Cartier Pasha Hub.

Italia Music Export l’ha selezionata per esibirsi da remoto al LUCfest in Taiwan e per l’international songwriting camp con noti autori e produttori francesi e italiani.

Nel 2021 inizia una collaborazione annuale con IED Torino, vince il premio nuovo IMAIE a Musicultura e co-fonda Poche (collettivo di produttrici italiane).

Attualmente collabora con diversi brand di moda e di design come sound designer, compositrice e music selector/DJ e ha il suo programma mensile a Radio Raheem (radio di riferimento della musica elettronica in Italia) dove seleziona e mixa brani elettro-world da tutto il globo.

ELASI sta lavorando con Rocco Rampino al suo progetto in uscita per Trident/Capitol Records Italy con collaborazioni con importanti artisti della scena elettronica e world internazionale. Ad anticiparlo, i singoli XXL feat. Populous, uscito il 25 marzo 2022, e Sottopelle, in uscita il 29 aprile.