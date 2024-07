Elasi in radio con “Musica Especial”

Share

Una canzone da ballare fino all’alba nelle bollenti notti d’estate.

Musica Especial è il nuovo singolo di ELASI in uscita per Trident/Believe Music Italia.

Ascoltalo qui: https://bfan.link/musica-especial

Nel brano, l’inconfondibile house di Sebra Cruz, affiancato alla produzione da Fresco e dalla stessa ELASI, si mescola con le voci mistiche della poliedrica artista per viaggiare dalla riviera romagnola verso le dancefloor delle astronavi di tutto il mondo.

Dopo averci fatto volare su un magico tappeto volante indossando gli occhiali da luna con Tigre Bianca, con Musica Especial ELASI continua a librarsi tra sonorità elettroniche irresistibili e raffinate, capaci di sprigionare inebrianti onde energetiche, posando un secondo tassello nella sua nuova effervescente fase artistica, figlia di quella curiosità e quell’energia che da sempre la contraddistinguono.

Questa è una metacanzone: parla del momento in cui è stata scritta. Racconta ELASI. È un viaggio nelle assurdità della testa testarda di un capricorno che si rifugia nella formula magica della Musica Especial.

Prosegue anche il ricco tour estivo che alterna concerti, vere e proprie performance arricchite dalla presenza di ballerini sul palco, ad adrenalinici dj set con i quali ELASI ha conquistato i club di tutta Italia e serate prestigiose. Prossimi appuntamenti il 25 luglio a Roma a Parco Appio (LIVE SET), il 26 ad Asti a Al Terzo Tempo (DJ SET), l’1 agosto a Savelletri di Fasano (BR) a Viva! Brand New (LIVE), il 3 a Fara Vicentino (VI) a Anguriarafara (DJ SET), il 14 a Vasto (CH) a Dal Basso Festival (LIVE) e il 7 settembre a Rimini a Superflua (LIVE SET).

Non mancheranno poi alcuni concerti all’estero, a conferma che il talento di ELASI va oltre ogni confine ed è in continua espansione: il 20 luglio sarà tra i protagonisti del festival Ciao Moka a Marsiglia, in Francia, mentre il 10 agosto salirà sul palco dello Sziget Festival a Budapest.

Mica male.

Crediti

Autori: Elisa Massara; Paola Majuri

Compositori: Elisa Massara; Leonardo Beccafichi; Stefano Serafini

Producer: Sebra Cruz; Fresco; Elisa Massara

Testo

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Tesa come elastico

Capricorno rondò

Suona un mega classico

Dentro al mio jukebox

Cerco amore cosmico

Aspetto Godot

Decennio fantastico

DJ Paolo Fox

Mille vite oniriche

In astronavi magiche

È fantastico

Perchè no

Mille bolle mistiche

Di onde energetiche

È mitico

Finchè qui suonerà

La musica especial

La vita come va?

Alright

Mica male

La musica especial

La vita come va?

Alright

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Musica especial

Suonerà suonerà

Musica especial

Bon voyage bon voyage

Ci salverà

La musica especial

La musica especial

La musica especial

La musica especial

La musica especial

La vita come va?

Alright

Mica male

La musica especial

La vita come va?

Alright

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Mica male

Musica especial

Musica especial

Mica male

Oggi abbiamo dato tutto

Oggi abbiamo dato tutto

Oggi abbiamo dato tutto

Oggi abbiamo dato

Crediti foto

PH – Manuel Bifari

BIO

ELASI è una cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi, reali e immaginari. Con una formazione di chitarra classica al conservatorio di Alessandria e un apprendistato di produzione e composizione a Los Angeles, ELASI nella sua musica fa esplodere stroboscopiche matrioske di stili, metropoli di sintetizzatori sfavillanti, ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi. Grazie al supporto del Bando ORA!X, in CAMPI ELASI (2020, Sugar Music), il suo EP di esordio, ha sviluppato collaborazioni in remoto con musicisti da tutto il mondo (dal Mali al Brasile, dall’India all’Armenia) creando sound e visuals dai confini geografici e stilistici fluidi e variopinti. Il singolo Valanghe ha ottenuto importanti posizionamenti e riconoscimenti: il premio Nuovo IMAIE a Musicultura, radio e stream dal Taiwan (grazie all’inserimento in una playlist ufficiale Spotify Asia) al sud America (grazie a una serie Netflix su cui il brano è stato sincronizzato). Nel 2022 pubblica l’EP OASI ELASI (Trident Music/Capitol Records): un viaggio che mescola elettronica e pop, strumenti e cori di Paesi lontani e collaborazioni con nomi come Rocco Rampino, Populous, Meryem Abouloafa (Marocco) e Eva De Marce (Messico). Grazie quest’ultimo lavoro, è stata la prima artista italiana a essere supportata da MTV Push ed è stata premiata con il premio OSA – Città di Matera che la supporta nella sua ricerca etno-musicale con due residenze artistiche in Albania e in Occitania. ELASI si è esibita in importanti festival internazionali come Zandari Fest a Seoul, ESNS – Eurosonic Noorderslag a Gröningen, Boiler Room a Milano, La Prima Estate Festival, Videocittà, MI AMI, Open Sound Festival e tanti altri.

Elasi collabora con diversi brand di moda e di design (come Cartier, Gufram, Fiorucci, Levi’s, Fedrigoni, Havaianas, Tommy…) come compositrice e sound designer per installazioni e sfilate e curatrice musicale. Nel 2021 ha collaborato con IED Torino come partner di tesi per le classi di Fashion e Product Design. Ha un suo programma a Radio Raheem e grazie alle sue selezioni, i suoi edit e i suoi mix colorati, ha all’attivo date e residency come DJ in molti club e festival italiani.

Elasi è co-fondatrice di POCHE Cltv, il primo network italiano di produttrici a nome del quale ha curato, insieme alla producer Matilde Ferrari aka Plastica, una rassegna musicale di musiciste elettroniche/ambient alla Triennale di Milano, una serie workshop gratuiti per produttrici (professioniste o future) in collaborazione con Ableton Italia e altre attività con realtà nazionali e internazionali (SAE Institute, WMF, Samsung, NSS…).

Tra dicembre 2022 e gennaio 2023, è stata invitata in residenza alla Casa degli Artisti a Milano dove ha lavorato a una performance speciale (che presto verrà presentata in visione 3D come NFT). Sta lavorando al nuovo disco in collaborazione con noti artisti italiani e internazionali, affiancata alla direzione artistica da Rocco Rampino. Nel 2023 escono i singoli Che Caldo, singolo insieme al musicista, producer e Dj francese Anoraak, Autostop feat. Willie Peyote. e Franco ft. Anoraak e Dumar, che stanno riscontrando un’interessante risposta internazionale.

Tra ottobre 2023 e gennaio 2024 ha collaborato con la Fondazione di Venezia curando una serie di workshop di musica elettronica per adolescenti e pre-adolescenti con il fine di creare, con la partecipazione attiva dei ragazzi, la colonna sonora dello spettacolo itinerante Andare Via tenutosi durante il Carnevale di Venezia.

Nel 2024 è stata selezionata tra le 99 alumnae dell’Università Bocconi con le carriere e le storie più interessanti e motivanti: la storia di Elasi compare nel libro “Changed By Women”. Il 10 maggio 2024 esce Tigre Bianca, il nuovo singolo con la produzione di Fresco, e il 19 luglio Musica Especial con Sebra Cruz.

Comunicato Stampa: Giulia Zanichelli – GDG press