“Up All Night”, il nuovo singolo di James Bay, cantautore multiplatino tre volte nominato ai GRAMMY® Award e vincitore del BRIT Award, in collaborazione con The Lumineers e Noah Kahan. In occasione del nuovo singolo, l’artista ha annunciato anche l’uscita del suo prossimo progetto discografico, il quarto della sua carriera, “Changes All The Time”, in uscita il 20 settembre 2024 e da oggi disponibile in preorder in esclusiva nello shop Universal Music nei formati LP autografato, LP e CD.

L’uscita di “Up All Night”, prodotto da Gabe Simon, era stata anticipata dall’artista durante il suo set all’Oceanfest, durante il quale il pubblico ha avuto la possibilità di ascoltare la nuova canzone in anteprima. “Up All Night” è la prima pubblicazione del 2024 dell’artista, la prima collaborazione con gli entrambi nominati ai GRAMMY® Award The Lumineers e Noah Kahan.

«“Up All Night” parla di come affrontare il grande peso di tutte le cose che giocano nella nostra mente e ci tengono svegli la notte. Ho una grande storia con Noah e The Lumineers. Abbiamo manifestato questa collaborazione già da un po’ e sono orgoglioso di aver potuto realizzarla!».

Noah Kahan ha commentato: «È stato un onore assoluto essere invitato a partecipare a questa fantastica canzone. James e i Lumineers sono alcune delle mie più grandi ispirazioni e avere la possibilità di suonare con loro in questo film è una gioia totale!”». Wesley Schultz dei The Lumineers ha aggiunto: «James è un cantante e musicista potente, abbiamo visto il suo talento ogni sera in tour insieme l’anno scorso. Onorato che ci abbia chiesto di essere ospiti nella sua canzone».

“Up All Night” prende vita come un inno ottimista e ritmato fatto su misura per i migliori momenti con amici e familiari. Il groove della batteria stabilisce il tempo mentre James Bay accende la melodia nel ritornello: “Parliamo di sogni, parliamo della vita, parliamo di tutte le cose che ci tengono svegli tutta la notte“. Kahan e The Lumineers alimentano la celebrazione con corposi cori. “Up All Night” culmina con un vertiginoso assolo di chitarra sostenuto da una chiassosa armonia di gruppo.

Il prossimo album dell’artista, “Changes All The Time” mette in luce l’elevata capacità di cantare e la voce dinamica di James Bay, così come il suo modo di suonare la chitarra, evidenziando la sua evoluzione da ogni angolazione. Questa volta, ha realizzato undici tracce sotto la supervisione del produttore Gabe Simon, insieme a co-autori come Brandon Flowers dei The Killers, Holly Humberstone, Dan Wilson dei Semisonic, Natalie Hemby dei The Highwomen e Kevin Garrett.

«Realizzare questo album è stato come il mio primo assaggio di vera libertà musicale. Con l’aiuto del mio co-produttore, Gabe Simon, ho trovato il coraggio di realizzare ciò che volevo in un modo che non avevo mai fatto prima. È un posto molto difficile da raggiungere, sono davvero entusiasta di pubblicare questa musica».

Quest’anno ricorre il 10° anniversario dal suo esordio con il singolo “Let It Go”, brano che è entrato nella Top 20 della Hot 100 e nella Top 3 della Hot Rock and Alternative Songs Chart, oltre che nella Top 5 della Year End Hot Rock & Alternative Songs Chart. Con oltre 3 miliardi di stream ad oggi, “Let It Go” si è guadagnato un posto nell’ambito “Billions Club” di Spotify.

“Changes All The Time” Tracklist

Up All Night (with The Lumineers & Noah Kahan) Everburn Hope Easy Distraction Speed Limit Talk Hopeless Heart Some People Go On Crystal Clear Dogfight

ABOUT JAMES BAY

Per quanto James Bay mantenga le tradizioni della creazione di canzoni senza tempo, il cantautore, chitarrista e produttore britannico sfida anche se stesso e la musica popolare. Il suo stile è caratterizzato da testi intelligenti, confessioni oneste e abilità strumentale. Dopo il suo album di debutto “Chaos And The Calm” (2015), certificato disco d’oro in Italia, ha ottenuto una nomination ai GRAMMY® nelle categorie “Best New Artist”, “Best Rock Album” e “Best Rock Song” per il singolo “Hold Back The River” (triplo disco di platino in Italia). Nominato per decine di premi, si è aggiudicato due BRIT Awards, due Q Awards e i massimi riconoscimenti agli Ivor Novello Awards e agli ECHO Awards. Con quasi 7,5 miliardi di streaming fino al 2022, si è esibito al Saturday Night Live, al The Ellen DeGeneres Show, al Jimmy Kimmel LIVE! e al Late Night with Seth Meyers. Ha duettato con numerose icone musicali, tra cui Alicia Keys a The Voice, ha supportato live Mick Jagger e i Rolling Stones al Twickenham Stadium di Londra e si è unito a Sheryl Crow sul palco dopo aver eseguito il proprio set al Crossroads Guitar Festival 2019 di Eric Clapton a Dallas, TX. Oltre ad aver fatto il tutto esaurito in quattro continenti, Epiphone lo ha omaggiato con la sua chitarra in edizione limitata James Bay Signature “1966”. Dopo il successo di “Electric Light” del 2018, l’anno successivo ha decostruito il suo sound fino all’essenziale con l’EP “Oh My Messy Mind”, che ha raggiunto quasi 550 milioni di stream globali. Il disco ha prodotto la hit “Peer Pressure” [feat. Julia Michaels], che ha generato quasi 350 milioni di streaming totali, ha ricevuto il plauso della critica da Time, Rolling Stone e Billboard e l’anno successivo, nel 2019, James ha aperto il tour negli stadi di Ed Sheeran. Nel 2020, James ha pubblicato il singolo “Chew On My Heart”, che ha raggiunto circa 90 milioni di stream. Ha anche creato un proprio evento virtuale per condividere la sua musica con i fan durante la pandemia, “James Bay – Live At Shakespeare’s Globe”, un concerto trasmesso in livestreaming dalla storica location. Nel 2021 ha partecipato alla canzone “Funeral” di Maisie Peter, che è stata inserita nella colonna sonora della serie originale di Apple TV+ “Trying: Season2”. Nel 2022, oltre al tour nel Regno Unito “New Songs & New Stories”, pubblica l’album “Leap”, producendo alcuni tra i brani più apprezzati dai fan come “One Life”, “Give Me The Reason” e molti altri. Nel 2024 ricorre il 10° anniversario del suo esordio con “Let It Go”. Quest’ultimo brano lo ha visto entrare nella Top 20 della Hot 100 e nella Top 3 della Hot Rock and Alternative Songs Chart, oltre che nella Top 5 della Year End Hot Rock & Alternative Songs Chart. Con oltre 3 miliardi di stream finora, il brano si è guadagnato un posto nell’ambito “Billions Club” di Spotify e ha raggiunto lo status di sei dischi di platino in USA.

Comunicato Stampa: Valentina Dragone