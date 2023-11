“Autostop” il nuovo singolo di Elasi e Willie Peyote

Share

La fine di un amore raccontata nelle diverse sfumature di chi la vive.

Autostop è il nuovo singolo di ELASI feat WILLIE PEYOTE, in uscita oggi venerdì 24 novembre per Trident/Believe Music Italia.

Ascoltalo qui: https://bfan.link/autostop-elasi

Dopo averci fatto ballare tutta l’estate tra glitter e rooftop sulle note di CHE CALDO insieme ad Anoraak, la cantautrice, compositrice e producer torna con una canzone al tempo stessa intima e universale, in cui insieme al rapper e cantautore torinese racconta di una relazione che sta per finire ma che è difficile da spezzare, pur nella dolorosa consapevolezza che sarebbe forse meglio per entrambi lasciarla scivolare via.

Scritto con delicatezza nella malinconia di un pomeriggio di novembre e prodotto da Rocco Rampino, Autostop viaggia su beat elettronici morbidi e catchy, atterrando su un ritornello magnetico, che rimane incastrato nelle orecchie dal primo ascolto. ELASI e Willie si immedesimano in una coppia che soffre nel triste limbo del non riuscirsi a lasciare andare. Le parti coinvolte affrontano la situazione in modo diverso: proprio come avviene in ogni rapporto, ognuno affronta il dolore della difficoltà di comunicazione a modo suo. C’è chi si chiude e vede il distacco come unica soluzione e c’è chi non si arrende e continua a dare tutto se stesso con propositività, nonostante i muri messi dall’altra parte, come mostra anche la storia raccontata nel video della canzone.

Guarda il video (online alle ore 14): https://www.youtube.com/watch?v=6-mTm3pE4WA

Ho raccolto i pezzettini del mio corazon e li ho messi insieme in questo brano cercando di riempire le crepe di oro come nello kintsugi. Racconta ELASI. La collaborazione con Willie su questa canzone, il cui beat è nato da Rocco Rampino e me, è stata meravigliosamente spontanea e naturale.

Il sound del beat mi ha subito conquistato appena l’ho sentito in studio, aggiunge Willie Peyote. L’idea di raccontare da due punti di vista opposti le difficoltà di una relazione è venuta in maniera molto naturale perché in fondo quando una storia finisce ognuno dei due partner ha una percezione diversa delle cause e delle colpe.

Con Autostop ELASI aggiunge una nuova tappa al suo caleidoscopico viaggio musicale, in continuo movimento e ricerca, colorato e accattivante. Una musica ad altissimo tasso energetico e creativo, come dimostrano i live e dj set con i quali sta conquistando tutta l’Italia, da Boiler Room a Milano a La Prima Estate Festival in Versilia e Open Sound Festival a Matera. Prossimi appuntamenti il 25 novembre all’ Eremo Club a Molfetta (BA) (dj set) e il 16 dicembre a TPO – Enolibri a Bologna (live set).

Ma non solo. ELASI si prepara infatti a varcare di nuovo i confini nazionali: a gennaio volerà in Olanda e sarà tra i protagonisti del prestigioso ESNS (Eurosonic Noorderslag).

Crediti Autostop

Autori: Elisa Massara, Guglielmo Bruno, Rocco Rampino

Producer: Rocco Rampino

Crediti video

Regia & Edit: Simone Marangi

Dop: Francesco Rosiglioni

1AC: Gabriele Segata

Art Direction: Arianna Puccio x Studio Cemento

Set Design: Arianna Puccio x Studio Cemento

Gaffer: Loris Chiomento

Edit Consultant: Matteo Cataldo

Colorist: Giulio Rosso Chioso

Illustrazioni: Elisa Alfieri Styling: Federica Furfaro

MUAH: Monica Crosta

Produzione: Fosca Ferraro / Trident Music

Testo

Dicono finché sei in tempo scappa

Autostop nostop via da qui

Io invece sto qui tra le tue braccia

Autogol non stop e mille film

(Cosa mi fai)

C’è chinatown che brucia

È il mio cuore in fiamme

Il buio mi bacia

Ho la testa in panne

Non mi chiedi mai scusa

Ho l’anima che piange

Ma resto qui perché

Ti ho dato tutto tutto quello che ho

Mi lasci il cuore sotto sotto uno shock

Ti ho dato tutto tutto quello che ho

Mi lasci il cuore sotto sotto uno shock

Ti penso tout le jour

Malo malo amour

Ti ho dato tutto tutto quello che ho

Mi lasci il cuore sotto sotto uno shock

In testa ho più cazzi che un addio al nubilato

Non ho una bella cera neanche ho mangiato

E se ti sembro disinteressato

E perché abbiamo parlato quasi sempre di te

Almeno il tuo psicologo lui viene pagato

Se mi davi la metà mi sarei accontentato

Va bene lo ammetto non ho mai ascoltato

Perché abbiamo parlato quasi sempre di te

Di te so già tutto nel bene e nel male

Come un libro già letto Il film di natale

Una poltrona per due sì ma in due siamo stretti

E non importa quanto tempo ci metti

Ti aspetti da me la verità nuda e cruda

Le foto al tramonto al mare sul bagnasciuga

Non ho il fisico giusto né la tartaruga

Vuoi fare progetti

Io progetto la fuga

Abbracciata al vento non cerco più un senso

Eppure mi perdo perdo

Tutti i giorni canto non cerco più un senso

Eppure mi perdo perdo

Tutto tutto quello che ho

Mi lasci il cuore sotto sotto uno shock

Ti ho dato tutto tutto quello che ho

Mi lasci il cuore sotto sotto uno shock

Ma tu vuoi sempre più

Ti ho dato tutto tutto quello che ho

Mi lasci il cuore sotto sotto uno shock

Tairaratta tattatairarà sotto

Tairaratta tattatairarà sotto

Tairaratta tattatairarà sotto

Tairaratta tattatairarà sotto

BIO

ELASI è una cantautrice, compositrice e producer alessandrina che viaggia per mondi, reali e immaginari. Con una formazione di chitarra classica al conservatorio di Alessandria e un apprendistato di produzione e composizione a Los Angeles, ELASI nella sua musica fa esplodere stroboscopiche matrioske di stili, metropoli di sintetizzatori sfavillanti, ed esotiche sonorità scovate in paesi lontanissimi. In CAMPI ELASI (2020, Sugar Music), il suo EP di esordio, ha sviluppato collaborazioni in remoto con musicisti da tutto il mondo (dal Mali al Brasile, dall’India all’Armenia) creando un sound dai confini geografici e stilistici fluidi e variopinti. Il singolo Valanghe ha ottenuto importanti posizionamenti e riconoscimenti: il premio Nuovo IMAIE a Musicultura, radio e stream dal Taiwan (grazie all’inserimento in una playlist ufficiale Spotify Asia) al sud America (grazie a una serie Netflix su cui il brano è stato sincronizzato). Nel 2022 pubblica l’EP OASI ELASI (Trident Music/Capitol Records): un viaggio che mescola elettronica e pop, strumenti e cori di Paesi lontani e collaborazioni con nomi come Rocco Rampino, Populous, Meryem Abouloafa (Marocco) e Eva De Marce (Messico). Grazie quest’ultimo lavoro, è stata la prima artista italiana a essere supportata da MTV Push ed è stata premiata con il premio OSA – Città di Matera che la supporterà nella sua ricerca etno-musicale con due residenze artistiche in Albania e in Occitania. ELASI si è esibita in importanti festival internazionali come Zandari Fest a Seoul, Boiler Room a Milano, La Prima Estate Festival, Videocittà, MI AMI, Open Sound Festival e tanti altri.

Elasi collabora con diversi brand di moda e di design come compositrice per installazioni e sfilate e curatrice musicale. Nel 2021 ha collaborato con IED Torino come partner di tesi per le classi di Fashion e Product Design. Ha un suo programma a Radio Raheem e grazie alle sue selezioni, i suoi edit e i suoi mix colorati, ha all’attivo date e residency come DJ in molti club e festival italiani.

Elasi è co-fondatrice di POCHE Cltv, il primo network italiano di produttrici a nome del quale ha curato, insieme alla producer Matilde Ferrari aka Plastica, una rassegna musicale di musiciste elettroniche/ambient alla Triennale di Milano, una serie workshop gratuiti per produttrici (professioniste o future) in collaborazione con Ableton Italia e altre attività con realtà nazionali e internazionali (SAE Institute, WMF, Samsung…).

Tra dicembre 2022 e gennaio 2023, è stata invitata in residenza alla Casa degli Artisti a Milano dove ha lavorato a una performance speciale (che presto verrà presentata in visione 3D come NFT). Sta lavorando al nuovo disco in collaborazione con noti artisti italiani e internazionali, affiancata alla direzione artistica da Rocco Rampino. Il 14 luglio esce Che Caldo, un nuovo singolo insieme al musicista, producer e Dj francese Anoraak, mentre il 24 novembre esce Autostop, una nuova canzone insieme a Willie Peyote.

