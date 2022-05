Share Facebook

SENSAZIONE ULTRA è il nome del nuovo album di Ghali in uscita per Atlantic Warner/Sto Records il 20.05.2022.

L’album è stato anticipato da WALO prodotta da FAWZI e da FORTUNA e WALLAH prodotte da Merk & Kremont.

Ghali ha scelto che i primi passi di questa nuova grande avventura musicale avessero un legame con le proprie origini.

Se nel video di WALLAH – dove italiano, arabo e francese si inseguono finendo per mescolarsi in un’unica lingua senza appartenenza se non quella del ritmo – vediamo il viaggio di Ghali in Tunisia (nazione da cui proviene la famiglia dell’artista) per visitare tutti i luoghi importanti del suo percorso, WALO è ispirato ai suoni nord-africani utilizzati nelle cerimonie berbere, scandito nel ritornello dalla frase “Me derna walo” / “Non abbiamo fatto niente” – una dichiarazione di innocenza da parte delle popolazioni che ogni giorno subiscono il peso delle scelte dei potenti, una dimensione collettiva e cosciente che nella musica di Ghali è sempre presente.

L’ultimo passo che anticipa SENSAZIONE ULTRA è FORTUNA, il brano che racchiude forse l’anima più pop del lavoro di Ghali, immediato e memorabile fin dal primo ascolto con la sua drum machine incalzante, i synth che si aggiungono a fare da contrappunto alle strofe e l’apertura melodica del ritornello.

Grazie alla sua musica e alla sua arte Ghali è diventato una vera e propria icona mondiale della musica italiana; la sua capacità di mescolare lingue, influenze ed estetiche lo rendono oggi un riferimento per chi voglia parlare ad un pubblico realmente internazionale che si ritrovi in un messaggio di appartenenza che vada al di là dei confini.

Da oggi è possibile effettuare il preorder e il presave di SENSAZIONE ULTRA

https://ghali.lnk.to/Sensazioneultra

Nella cover del disco Ghali è ritratto da Nabil Elderkin, fotografo e videomaker americano di origini Iraniane, che ha diretto video musicali per alcuni degli artisti più importanti al mondo come Dua Lipa, Kayne West, Kendrick Lamar, Frank Ocean, Travis Scott, The Weeknd e John Legend. Nabil oltre alla cover dell’album ha realizzato gli scatti dell’artwork di SENSAZIONE ULTRA testimoniando ancora una come Ghali sia un anticipatore di tendenze internazionali nel nostro paese.