Tom Walker il nuovo singolo “Serotonin”

TOM WALKER torna con il nuovo coinvolgente singolo “SEROTONIN”, in radio da venerdì 13 maggio!



Il brano, che anticipa l’uscita del suo secondo album, è stato scritto da Tom, insieme a Gez O’Connell, autore di “Hotter Than Hell” di Dua Lipa, e The Elements (AJ Tracey, Tion Wayne, Headie One), e prodotto da Mike Spencer (Rudimental).



In “SEROTONIN”, la voce inconfondibile di Tom Walker emerge in tutta sua espressività.

Il video girato da Samuel Douek (Sigala, Craig David) a Città del Messico, racconta il difficile rapporto tra padre e figlia.

Con l’uso di colori accattivanti e di texture straordinarie, il videoclip mostra il cantautore in mongolfiera con straordinarie riprese mozzafiato dall’alto.

«Prima della pandemia ho trascorso 4 mesi alla ricerca di una botta di serotonina, e l’ultima tappa mi ha fatto sentire in cima al mondo. L’ultima epica notte fuori.

Non è sostenibile però – non puoi svegliarti felice tutti i giorni e non puoi avere il sole senza la pioggia. Devi trovare la gioia nelle piccole cose e imparare ad apprezzarle giorno dopo giorno» afferma Tom Walker.

“Serotonin” arriva dopo un entusiasmante ed intimo tour britannico di 8 date, che ha registrato il tutto esaurito, dove il cantautore ha suonato nuove canzoni insieme ad alcuni dei suoi singoli di successo tra cui “Leave A Light On” (2x PLATINO e Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia con più di MEZZO MILIARDO di stream) e “Just You And I” (PLATINO e Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia con 350 MILIONI di stream).



Il tour si è concluso con un concerto trionfante all’Omeara di Londra, locale in cui l’artista si esibì la prima volta come artista emergente nel maggio del 2017.

Tom ha pubblicato lo scorso anno il brano “Something Beautiful”, con il rapper Masked Wolf, che ha segnato l’inizio di una serie di apparizioni in TV e radio, inclusa un’esibizione davvero speciale accompagnato al piano dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton all’Abbazia di Westminster durante il tradizionale concerto di Natale, per una versione memorabile del suo emozionante brano natalizio “For Those Who Can’t Be Here” (https://youtu.be/dyXBfAjDj-A).

Tom Walker è stato l’artista più venduto nel Regno Unito del 2019, con più di 3 miliardi di stream e oltre 2 milioni di album venduti in tutto il mondo.

Dopo il suo disco di debutto “What A Time To Be Alive” certificato platino, il cantautore è ora al lavoro sul secondo album che uscirà entro la fine di quest’anno.