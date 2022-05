Marshmello & Tokischa il nuovo singolo “ESTILAZO”

Share Facebook

Entra oggi in rotazione radiofonica “ESTILAZO”, il nuovo travolgente singolo dell’artista e producer da miliardi di stream MARSHMELLO insieme all’irriverente stella nascente della scena rap TOKISCHA!

Mescolando EDM e Dembow dominicano, “Estilazo” è un brano che promuove la libertà sessuale, il femminismo e l’inclusività. È online anche il videoclip ufficiale con i cameo di Dennis Rodman, Nikita Dragun e La Demi

“Lavorare con Tokischa è stato incredibile. Son volato nella Repubblica Domenicana e abbiamo registrato la canzone lì. Toki è un talento pazzesco, collaborare insieme è stato divertente e sono davvero soddisfatto del risultato” ha dichiarato Marshmello.

“Al di là del mio naturale amore per la musica domenicana e i ritmi latini sono anche una grandissima fan dell’EDM, quindi l’opportunità di lavorare con Mashmello mi ha reso davvero felice. È una persona molto dolce e con i piedi per terra, ma ha anche la perspicacia di capire in che modo i nostri rispettivi sound potevano incastrarsi bene insieme… e sono contenta mi abbia convinto a fare la canzone in spagnolo!

Inizialmente sarebbe dovuta essere in inglese, ma poi lavorando qui in Repubblica Domenicana si è innamorato dell’atmosfera che acquisiva il brano quando l’abbiamo tradotto in lingua spagnola” ha detto Tokischa.

La star nominata ai GRAMMY Awards Marshmello continua la sua ascesa oltre i confini del settore. Con singoli in vetta alle classifiche e collaborazioni con artisti del calibro di Juice WRLD, Halsey, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez e Jonas Brothers, ha totalizzato quasi 12 MILIARDI di stream su Spotify. Con circa 40 MILIONI di ascoltatori mensili è uno dei 40 artisti più ascoltati nel mondo su Spotify e il terzo artista con più iscrizioni al proprio canale YouTube.

Comparso sulla cover di Forbes “30 Under 30”, Marshmello ha provato di essere non solo un producer innovativo ma anche un imprenditore lungimirante. Con il suo brand di marshmallows ripriene di cioccolato (“Stuffed Puffs”), ha inoltre lanciato un canale di intrattenimento per bambini, “Mellodees”.

Marshmello ha collaborato di recente con i Jonas Brothers alla loro hit estiva “Leave Before You Love Me”, che ha raggiunto la #13 della Billboard Hot 100 ed è stata nominata come Best Dance/Electronic Album del 2022 ai GRAMMY Awards.

Tokischa è un talento emergente che infrange le regole e abbatte i pregiudizi sul ruolo delle donne nella società. Il suo stile è una trap autentica e senza filtri, che pochi artisti hanno il coraggio di fare. Non ha paura di mostrare alla società quello che fa, cosa le piace e chi è, promuovendo uno stile di vita libero da ipocrisie e stereotipi di genere.

Il suo timbro vocale è immediatamente identificabile ed è un altro fattore importante che rende le sue canzoni distinguibili. Oltre alle sue canzoni dembow che sono diventate delle hit nel suo paese natale, la Repubblica Domenicana, e in altri paesi di lingua spagnola, raccogliendo negli ultimi 3 anni milioni di visualizzazioni su YouTube, Tokischa ha catturato l’attenzione di un grande numero di fan in tutto il mondo con le due collaborazioni acclamate dalla critica con Rosalía (“Linda” e “La combi Versace”), J Balvin e ora Marshmello.