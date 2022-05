Share Facebook

Twitter

Pinterest

Grande successo di pubblico per “Merenda con Faustini”, il meet & greet ideato dal cantautore MATTEO FAUSTINI che ha toccato sei città italiane (Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino e Brescia) e che ha visto la partecipazione di tantissimi fan.

Sei appuntamenti non solo legati alla musica ma anche alla solidarietà, in cui è stato possibile raccogliere beni e viveri per l’Ucraina grazie alla generosità dei presenti agli incontri.

Il cantautore ha raccolto quello che i fan hanno donato e ha consegnato tutto a S.O.S._Ucraina, presso la Parrocchia della Conversione di San Paolo a Brescia.

Il “Merenda col Faustini” è stato documentato sul canale Instagram dello stesso cantautore, ed è possibile rivivere l’esperienza itinerante di incontro con i fan e raccolta beni per l’Ucraina a questi due link: https://www.instagram.com/stories/highlights/18287835349009039/ – https://www.instagram.com/stories/highlights/17849337782745527/.

«Grazie a Matteo, non solo per il suo aiuto, ma pure per la sua sensibilità che non è scontata e che ci aiuta di più ad andare avanti, a credere nel bene che possiamo fare, ad essere positivi e intelligenti nell’aiutare – afferma Don Marco Mori, parroco della Parrocchia Conversione di San Paolo a Brescia – Fa bene a tutti sapere che il mondo dello spettacolo non è un mondo a parte ma un mondo che aiuta la concretezza delle situazioni, anche quelle devastate e tragiche».

«Non basterebbe un libro per descrivere tutto il Bene che ho toccato in queste Merende – afferma Matteo Faustini – L’aspetto che ho sempre amato della musica è che aiuta dentro, non aiuta il corpo, aiuta una parte molto più profonda di noi.

Con questi 6 incontri non ho visitato nessuna città ma ho visitato tanti cuori. E quindi grazie, anche oggi, perché è soprattutto merito vostro se credo nei colori delle persone».

Gli incontri, che hanno fuso musica e solidarietà, hanno visto la partecipazione di colleghi del cantautore, come Laura Bono (DEVA) e Fellow.

Proprio da quest’ultimo incontro è nata la rivisitazione di “L’ultima Parola” (Dischi dei Sognatori / Warner Music Italy), ultimo singolo del cantautore che anticipa il secondo album di inediti.

Arrangiata da Enrico “Kikko” Palmosi in una veste essenziale, acustica e minimale, la nuova versione piano e archi del brano uscirà prossimamente sulle piattaforme streaming e in digital download.

MATTEO FAUSTINI, giovane cantautore bresciano protagonista della 70a edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “Nel Bene e Nel Male” e vincitore del “Premio Lunezia per Sanremo” per il valore musicale e letterario del brano in gara, ha esordito al 2° posto della classifica iTunes e tra i dischi più venduti nella classifica FIMI/GfK con il suo album di debutto “Figli delle Favole”.

Dal disco di debutto sono stati estratti i singoli “Vorrei (La Rabbia Soffice)”, “Il Cuore Incassa Forte” e “La Bocca del Cuore”, oltre al brano “Il Gobbo” il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.

Reduce dal successo dell’instore tour e dei suoi concerti sold out, a giugno 2021 è tornato in radio e in digitale con il nuovo singolo “1+1”, che ha debuttato nella top 10 della classifica Earone Airplay Radio Indipendenti e nella top 100 nella classifica generale, e solo sulle piattaforme streaming e in digital download con il nuovo ed emotivo brano “Stanco di piangere”.

Segue un tour che lo vede protagonista in live ed eventi nazionali, e a 2 anni esatti dalla serata finale di Sanremo Giovani – in cui Amadeus ha annunciato che il cantautore avrebbe partecipato alla 70a edizione del Festival di Sanremo – è uscito in formato vinile picture disc limited edition l’EP “1+1 / Stanco di piangere”, che include le collaborazioni con Le Deva e Federica Marinari.

A dicembre 2021 esce il nuovo singolo “Per Donare”, vincitore del premio “Miglior Testo” al Christmas Contest e presentato per la prima volta dal vivo durante l’edizione 2021 del Concerto di Natale in Vaticano andato in onda la Vigilia di Natale in prima serata su Canale 5.