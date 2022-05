Vasco Live martedì 24 maggio farà la sua seconda tappa al nuovo Ippodromo SNAI La Maura

Share Facebook

Dopo la partenza col botto alla Trentino Music Arena, Vasco commenta: “sono in stato di grazia. Ho un diluvio di emozioni indescrivibile! Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima. Finalmente abbiamo ricominciato a vivere.

Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi, dopo 40 anni, mi lascia stupefatto. E si vede che ho seminato bene…Io li amo e loro riescono a superarmi”.

Ed è pronto a infiammare gli 80.000 che da tre anni lo aspettano (quasi nessuno, infatti, ha richiesto il rimborso del o dei biglietti acquistati allora) e non vedono l’ora di godere, godere, godere con le sue canzoni.

Tutto è pronto a Milano per l’arrivo della carovana (221 persone lo staff completo in tour tra produzione, costruzione palco, staff artista e band ) Vasco Live che martedì 24 maggio farà la sua seconda tappa al nuovo Ippodromo SNAI La Maura.

Tre anni fa l’ultimo domicilio è stato nei “6 come 6” San Siro sold out, quest’anno invece, per il risveglio della musica live, ad ospitare il suo atteso ritorno è la nuova area dell’Ippodromo SNAI. Arena sold out.

Sotto il segno del funk rock

Lo show è, come sempre, il più potente ed emozionante al mondo ma quest’anno ci andava il clima funky che i fiati aggiungono.

La setlist “della rinascita” è speciale per liberare tutte le emozioni così a lungo trattenute. Per farsi trasportare dall’onda delle canzoni un poco alla volta e … salire su… su… su, fino a “prendere il volo”.

Una setlist ricca di novità e sorprese: le canzoni dell’ultimo album ci sono quasi tutte. Le canzoni dell’ultimo album ci sono quasi tutte, la prima è “XI comandamento” e l’ultima è la title track “Siamo qui”.

Le altre sono distribuite lungo le due ore e mezza di concerto, nelle prime dieci la hit “La pioggia alla domenica” e il rock della fluida “L’amore l’amore”.

Un’esplosione di luci spettacolari, 1.500 i corpi illuminanti e potenza audio da 750.000 watt.

Sul gigantesco palco ideato da Giò Forma (alto come un palazzo di 9 piani, largo 90 metri e profondo 26) scorribande a chitarre sguainate, fiati che invitano al divertimento, ultima novità di quest’anno sono congas e timbales che danno un sapore afro agli arrangiamenti. C’è anche il suono magico della Lap steel guitar.

New entry nella band di una sezione fiati, tromba trombone e sax:

STEF BURNS: chitarra

VINCE PASTANO: chitarra, cori, direttore musicale

ANDREA TORRESANI: basso

CLAUDIO GOLINELLI: basso, guest star

ALBERTO ROCCHETTI: tastiere, piano, cori

FRANK NEMOLA: cori, tastiere, programmazione

MATT LAUG: batteria

BEATRICE ANTOLINI: percussioni, tastiere, cori

ANDREA FERRARIO: sax

TIZIANO BIANCHI: tromba

ROBERTO SOLIMANDO: trombone

Nella stessa serata saliranno sul palco due delle band vincitrici del contest: Michele Cristoforetti e i The Rumpled che apriranno il concerto di Vasco al nuovo Ippodromo SNAI La Maura.

Le prossime date del Vasco Live saranno il 28 maggio a Imola, il 3 giugno a Firenze, il 7 giugno a Napoli, l’11 e 12 giugno a Roma, poi il 17 giugno a Messina, il 22 giugno a Bari, il 26 giugno ad Ancona e chiusura il 30 giugno a Torino.

INFORMAZIONI UTILI

Di seguito, tutte le informazioni utili su quando e come accedere all’Ippodromo Snai La Maura di Milano:

L’indirizzo esatto dell’Ippodromo Milano Trenno è via Ippodromo, dove si trova l’ingresso dedicato ai possessori del biglietto Posto Unico; per chi invece ha il biglietto Pit Gold l’indirizzo di riferimento è via Lampugnano (Trenno).

ORARI

08:00 Apertura foyer

11:00 Apertura porte

18:30 Inizio concerto supporto

21:00 Inizio concerto Vasco Rossi

23:30 Fine concerto

ORARI BIGLIETTERIA

11:00 Apertura cassa info

15:00 Apertura cassa accrediti

AUTO E PARCHEGGI

Per chi arriva in auto saranno predisposte delle chiusure al traffico veicolare (compresi cicli e motocicli), ad eccezione dei pedoni e dei residenti/aventi diritto.

L’area antistante l’ingresso in Via Ippodromo sarà naturalmente inibita al parcheggio, mentre invece è possibile lasciare l’auto in uno dei parcheggi di San Siro, come i Park A, B, C e H (che si possono inoltre prenotare on line) e i parcheggi Centauro, Ippodromo e Piazzale dello Sport (acquistabili in loco).

Da questi parcheggi sarà possibile all’area concerto direttamente a piedi seguendo i percorsi dedicati. Sono previsti, peraltro, parcheggi di interscambio, come a Rho Fiera, prima di affidarsi ai mezzi pubblici.

MEZZI PUBBLICI

L’area dell’evento sarà facilmente raggiungibile grazie al servizio prolungato e potenziato del trasporto pubblico, tramite la metropolitana M1 e M5 con corse al rientro garantite fino all’1:30; ma anche con il tram 16 o la circolare 90/91, seguendo i percorsi consigliati per l’accesso a seconda del biglietto acquistato (Posto Unico o Pit Gold).

Per tutte le info aggiornate in tempo reale sui mezzi pubblici di Milano consultare la pagina https://www.atm.it/.

Ulteriori informazioni sull’evento sono disponibili nel dettaglio al link seguente https://www.livenation.it/content/23179-vasco-milano-info-utili.