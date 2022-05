Share Facebook

Il 27 maggio esce in radio e su tutti i digital store, “Te voglio troppo bene”, il nuovo singolo di Andrea Sannino in collaborazione con Franco Ricciardi.

Il brano, scritto da Andrea Sannino, Mauro Spenillo, Franco Ricciardi e Antonio Spenillo, è un mix di due generi, quello più melodico di Andrea e quello più urban di Franco.

“Te voglio troppo bene – racconta Andrea Sannino – è un inno alla pace, all’amore che riesce a far superare la paura di una guerra.

Questo pezzo, nasce da un’immagine che ha colpito sia me che Franco, che riguardava lo scoppio iniziale della guerra in Ucraina, quando i padri salutavano i loro figli e i loro affetti per andare a combattere.

Abbiamo immaginato, come accadde il secolo scorso, con ‘O surdato ‘nammurato e abbiamo immaginato un padre, un uomo, un marito che dice, prima di partire per il fronte: Te voglio troppo bene ai suoi cari. Volutamente però, sia nel video sia nella canzone, non abbiamo voluto raccontare, immagini di guerra, perché ognuno di noi vive la “sua guerra” sia concretamente sia interiormente e spesso si necessita di qualcuno affianco a cui volere bene..da sicuramente una forza maggiore per superare le avversità.”

Il video, diretto da Luciano Filangeri, uscirà sempre il 27 maggio alle ore 14.00 sul canale YouTube di Andrea Sannino.

Questo è il primo singolo di un percorso nuovo per Andrea che sfocerà in nuove collaborazioni e nuove contaminazioni, con un nuovo album nel 2022.