Farruko il nuovo singolo “Nazareno”

Entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 3 giugno “NAZARENO”, il nuovo singolo dell’hitmaker multiplatino FARRUKO dopo il successo planetario di “Pepas” (più di 1 MILIARDO di stream nel mondo, 2X PLATINO in Italia, Top 30 dell’Airplay radiofonico italiano).

Il brano, di cui è online anche il videoclip ufficiale (Farruko – Nazareno (Official Video) – YouTube), in pochi giorni ha già accumulato 3 milioni di stream e oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube e presenta lo stile caratteristico dell’artista portoricano, che con ritmi e beat irresistibili anche quest’anno promette di far ballare tutta l’estate!

Con 8 album di successo, svariate collaborazioni con artisti del calibro di Shaggy, Sean Paul, Alicia Keys, Nicki Minaj, 21 Savage e Travis Scott, Farruko è diventato uno degli esponenti più innovativi del reggaeton. Nell’ottobre 2021 è uscito l’album “LA 167”, contenente la hit planetaria certificata 2X PLATINO in Italia “Pepas”, che ha scalato tutte le classifiche mondiali e conta ad oggi più di 1 miliardo di stream.

Ad aprile ha pubblicato il brano “My Lova”, che ha accumulato oltre 3,36 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 3,29 milioni di streaming. Farruko ha presentato la canzone per la prima volta sul palco dei Latin American Music Awards e successivamente si è unito insieme ad altri 30 artisti, tra cui i Black Eyed Peas, Ozuna e Prince Royce, per una performance speciale di “Where Is The Love” in solidarietà con il popolo ucraino.

All’inizio del 2022, il pluripremiato cantautore ha conquistato il primo posto della “Latin Airplay Chart” di Billboard con il brano “El Incomprendido” con Victor Cardenas e DJ Adoni (oltre 56 milioni di visualizzazioni su YouTube e 118 milioni di streaming globali).