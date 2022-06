Share Facebook

Dal 3 giugno 2022 sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “AMOREMAREMOTO”, il nuovo singolo di Valentina Tioli.

“AMOREMAREMOTO”, il nuovo singolo di Valentina Tioli, prodotto e composto da Francesco Terrana scritto dall’artista, edizioni Senza Dubbi, ha il sapore del mare, è una birra ghiacciata da gustare al tramonto in spiaggia.

Un brano estivo, Pop, con influenze Indie, R&B e un testo che descrive in modo originale e diretto la fase dell’innamoramento dove si ha quella sensazione di non toccare più, di perdere l’equilibrio quando ci si allontana delle proprie certezze.

La scelta di non scomporre il titolo del brano, inoltre, lascia a chi legge la libertà in interpretarlo in tre modi diversi: amore, mare, moto, amore, maremoto o amore ma remoto.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano:

“Sono entusiasta di questo nuovo singolo al quale abbiamo lavorato io e il mio straordinario producer Francesco Terrana per cercare un sound che riproducesse i suoni del mare e un testo che raccontasse la sensazione meravigliosamente destabilizzante che si prova quando ci si innamora e si abbandona la riva delle proprie certezze.”

Il videoclip sarà girato in Sardegna, con la regia di Francesco Ferri director di film, videoclip e spot a Los Angeles e in Italia per Sony, Universal, Warner Bros e l’eccezionale partecipazione dell’attore Vittorio Magazzù volto amato dagli italiani per diverse serie e film, in particolare per il ruolo di Leonardo nella popolare serie Rosy Abate 2.

Amoremaremoto è il primo di una serie di singoli che pubblicherà l’artista nel corso dell’estate dove parteciperà a numerosi festival e eventi, aprendo inoltre i concerti di big internazionali come Natalie Imbruglia, Anggun, Shaggy, Dotan e Dee Dee Bridgewater con il management GP Eventi di Giancleofe Puddu.

Al progetto hanno partecipato Fabrizio Talia (stylist), Alek Pierre (fotografo shooting promozionale) e Kikko Palmosi (fotografo copertina e shooting promo singolo), Adcom Bologna (attrezzature foto underwater), Oriana Curti (Mua foto), Rozy da Silva (Mua video).

L’artista ci tiene inoltre a ringraziare il suo vocal coach Pachy Scognamiglio per il suo prezioso aiuto nel curare e allenare la voce di Valentina da due incredibili anni.

BIOGRAFIA

Valentina Tioli è una cantautrice di genere Pop con influenze R&B, Funky e Dance. Nel 2013 è tra le protagoniste di X- Factor 7 nella squadra di Mika. In seguito a questa determinante e meravigliosa esperienza, l’artista si esibisce in tour in tutta Italia partecipando a diversi festival come il Collisioni, Mondovisioni, Holy Festival aprendo anche i concerti di Nek, Alexia, Anggun (10.09.21).

Insieme al talentuoso e versatile producer Francesco Terrana, parte del suo team da otto anni, pubblica diversi singoli con Warner Music, Believe, CDF e l’ultimo “Niña ft. Xriz” con Universal Spain.

Collabora come featuring con Mr. Rain, Two Fingerz e Dargen D’amico pubblicando i singoli The Way You Do e Neve, canzone cantata anche in occasione del suo live all’Alcatraz come ospite dei Two Fingerz insieme a Fedez e J-Ax nel 2016.

Nel 2019 il suo singolo Pressione Regolare viene ripostato nelle stories Instagram della Pop Star Anastacia che scrive di lei:”I love her and her vibe” e con la quale canta la canzone in un divertente duetto social.

I videoclip di Valentina su YouTube hanno raggiunto diversi milioni di visualizzazioni, è entrata in playlist ufficiali di Tim Music, in rotazione su molte superstation nazionali quali LatteMiele, Radio Margherita, Radio Number One e nelle radio ufficiali di Lidl, Tigotà e Mondadori in tutta Italia. Finalista due volte a Sanremo giovani, Valentina nel 2021, ha vinto la prima edizione del Christmas Contest, contest ispirato dalla volontà di Papa Francesco di dare voce ai giovani, ricevendo il premio come miglior musica, consegnatole dal presidente dell’AFI con il brano “Se Tu Sei Con Me”, prodotto da Francesco Terrana.

Questo premio le ha dato l’opportunità di poter cantare la canzone vincitrice al Concerto di Natale su Canale 5 in prima serata il 24 Dicembre.

Al momento sta lavorando al suo progetto musicale con il producer Francesco Terrana e al nuovo tour con il suo manager Giancleofe Puddu di GP Eventi.

“AMOREMAREMOTO” è il nuovo singolo di Valentina Tioli disponibile sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 3 giugno 2022.