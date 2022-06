Ana Mena il nuovo singolo “LAS 12”

Share Facebook

Non c’è estate senza una nuova canzone di Ana Mena!

Nel 2019 ha sorpreso con “Se Iluminaba”, il 2020 è stato l’anno di “A un paso de la luna”, nel 2021 abbiamo ballato tutti con “Un beso de improviso”…e il 2022 sarà l’estate de “LAS 12”!

Ana Mena è già una delle artiste più importanti della scena spagnola e italiana a pieno titolo. Negli ultimi anni l’artista nata a Malaga non ha fatto altro che raccogliere successi con i suoi singoli.

I suoi numerosi dischi di platino e il sostegno del pubblico l’hanno confermata come una delle principali artiste del mercato.

L’estate è uno dei periodi dell’anno in cui Ana Mena pubblica sempre canzoni che diventano successi duraturi nelle classifiche e in radio.

Nel 2019 ha pubblicato “Se Iluminaba” (In Spagna 6x Platinum) insieme a Fred De Palma, la canzone spagnola più ascoltata di quell’anno in Spagna, e successivamente “A un paso de la luna” (5x Platinum in Spagna) e “Un beso de Improviso” (Platinum in Spagna), entrambi con Rocco Hunt, e “Solo” (3x Platinum in Spagna) con Omar Montes.

Indubbiamente una traiettoria inarrestabile che l’ha portata a uno dei suoi più grandi successi e a una vera rivoluzione musicale, “Música Ligera”, versione spagnola di “Musica Leggerissima” che in Spagna ha raggiunto il N. 1 delle classifiche radio per 5 settimane.

Oggi Ana Mena, torna per presentare il suo nuovo successo “LAS 12” accompagnata dalla cantante e attrice Belinda. “LAS 12” ci introduce a un nuovo genere musicale nella carriera di Ana, dal momento che è la prima volta che l’artista canta con tonalità elettroniche in un brano.

Prodotto e composto da Mauricio Rengifo e Andrés Torres insieme all’artista, questo singolo ti trasporta istantaneamente in una divertente festa estiva da cui non vorresti andare via.

Nel video musicale troviamo Ana Mena e Belinda immerse in una storia in cui entrambe le ragazze diventano dive di videogiochi in stile Tomb Raider ed escono a cacciare gli zombi mentre si esibiscono in “LAS 12”.

Una scommessa comica e divertente per ironizzare l’amore, le serate di festa e i videogiochi degli anni 2000.

Le due si sono conosciute durante la registrazione del loro ultimo progetto “Welcome to Eden” (Netflix), dove sono diventate ottime amiche e hanno deciso di iniziare questa nuova avventura musicale insieme.