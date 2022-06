Jake La Furia il nuovo album “Ferro del mestiere”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Fuori oggi “FERRO DEL MESTIERE” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo album di Jake La Furia, disponibile in streaming e in digital download al link: https://epic.lnk.to/Ferrodelmestiere.

Dopo l’incredibile successo del joint album “17” assieme a Emis Killa, certificato Doppio Platino, Jake ha deciso di tornare con un album a dir poco epico, un progetto discografico che è un vero e proprio racconto della nuda verità, quella del rapper e delle strade della sua Milano.

“FERRO DEL MESTIERE” è il terzo album da solista di Jake La Furia ed è già candidato di diritto a diventare un instant classic dell’urban italiano.

Per l’occasione, Jake ha adunato diverse generazioni del rap italiano e non solo, chiamando al suo fianco produttori e artisti tra i più noti e interessanti della scena urban.

Non potevano mancare colleghi, amici di vecchia data, artisti e producer del calibro di: LAZZA, EMIS KILLA, PAKY, 8BLEVRAI, INOKI, ANA MENA, NOYZ NARCOS, YUNG SNAPP, BIG FISH, 2ND ROOF, DON JOE, DRILLIONAIRE, DJ SHOCCA, MACE, ITACA e THE NIGHT SKINNY.

Di seguito la tracklist completa di “FERRO DEL MESTIERE”:

“20 primavere”, prod. Young Satana

“I soldi e la droga” feat. Lazza, prod. Big Fish

“Yeah” feat. Emis Killa, prod. 2nd Roof

“Indiani e cowboy”, prod. Don Joe

“Jumpman”, prod. Drillionaire

“Caramelle da uno sconosciuto”, prod. Dj Shocca

“L’amore e la violenza” feat. Paky & 8blevrai, prod. 2nd Roof

“La cosa giusta” feat. Inoki, prod. Mace

“Senza niente da dire” feat. Ana Mena, prod. Big Fish, Itaca

“Trips!” feat. Noyz Narcos & Yung Snapp, prod. The Night Skinny

“Un altro weekend”, prod. Big Fish

L’album è stato anticipato dal singolo “L’AMORE E LA VIOLENZA” feat. Paky e 8blevrai (https://epic.lnk.to/LAMOREELAVIOLENZA).

Lunedì 20 giugno al The Space Cinema Odeon (Via Santa Radegonda, 8) di Milano e martedì 21 giugno al The Space Cinema Moderno (P.za della Repubblica, 43/45) di Roma ci sarà la proiezione esclusiva di “La Furia: il Documentario”, a cui seguirà un instore firmacopie dell’album.

Si accede con pre-order di una copia del disco o acquistandola da oggi presso laFeltrinelli di Milano piazza Duomo (Via Ugo Foscolo, 1/3, 20121) e laFeltrinelli di Roma (Via V.E. Orlando 78/81, 00185).

Con l’acquisto del disco si ottiene il pass (1 pass per ogni disco acquistato, fino ad esaurimento dei posti disponibili) necessario per avere accesso esclusivo alla proiezione del docufilm e ai firmacopie. L’ingresso è previsto per le ore 17.30, dalle ore 18.00 inizierà la proiezione e, a seguire, instore.

Non c’è spazio per i sogni quando sei real, quando vivi senza mezze misure e scappare non è un’alternativa. La strada, la vita che non fa sconti, zero edulcoranti. Artefici del proprio destino fino alla fine, perché salvezza è solo una parola e non è presente nel tuo vocabolario.

Francesco Vigorelli, classe 1979, in arte Jake La Furia, è membro e fondatore dei Club Dogo, gruppo di riferimento della scena rap italiana.

Il gruppo ha all’attivo 7 album in studio, ha conquistato 4 dischi d’oro e 1 platino, calcato centinaia di palchi e dato vita a due docu reality per la televisione: “ Un giorno da cani” (DeeJay Tv) e “Club Privè” (Mtv).

Nel 2013 esce il primo album da solista, certificato oro, “Musica Commerciale”, anticipato dal singolo “Inno Nazionale” e composto da 15 tracce.

Nel 2016 arriva il secondo album solista “Fuori da qui” anticipato dallo street single “El Chapo” feat Luca Carboni. Il brano “Me Gusta”, contenuto nel disco, diventa presto una hit estiva.

Nel 2017 vive un anno ricco di esperienze televisive e radiofoniche: è parte del cast fisso di “Quelli Che Il Calcio” (Rai2), conduce “Jake Hit Up” su Radio 105, ospita a “Carpool Karaoke” su Italia 1 i più grandi Artisti della musica italiana ed è giudice di Stafactor (Sky Uno) al fianco di Elio e Drusilla Foer.

A giugno 2017 esce “El Party” singolo estivo presentato al Wind Summer Festival di Roma (Canale 5), che si consacra come uno dei “tormentoni” estivi dell’estate 2017 e conquista il doppio platino. Il 28 giugno 2018 esce per Sony Music “Bandita” singolo estivo che raggiunge ottimi risultati.

Nel 2018 prosegue l’esperienza con “Jake Hit Up” su Radio 105 e lo vediamo nelle vesti di conduttore anche in tv su Sky Sport Serie A con “Goal Deejay”. A settembre 2020 esce “17”, joint album assieme a Emis Killa, certificato Doppio Platino.