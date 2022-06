SENZ’R, fuori il nuovo album “Demolition man”

Share Facebook

“Demolition Man” è il titolo del nuovo album di Senz’r, fuori su tutte le piattaforme da venerdì 17 Giugno.

Dopo aver completato il master del disco all’inizio dell’anno, l’artista ha deciso che finalmente è arrivato il momento giusto per rilasciare “Demolition Man”, titolo che trae ispirazione proprio dal cosiddetto “sfasciacarrozze”.

“Negli ultimi 5 anni ho lavorato in una demolizione auto. Tra le mie carriere lavorative è senza dubbio la realtà che mi ha fatto crescere più di tutte. Le esperienze particolari le fai con i lavori particolari e le persone particolari.”

“Demolition Man” è quindi la produzione in cui Senz’r esprime la sua identità a un livello maggiore rispetto agli album precedenti, dimostrando di avere tanto da raccontare, in questo e nei prossimi inediti.

L’album è infatti ispirato ad alcuni concetti chiave e valori dell’artista:

Impegno e Dedizione. Il duro lavoro porta sempre dei risultati e senza porsi degli obiettivi e lottare per raggiungerli, vivere non è gratificante.

Disciplina e Fatica. La vita è come un ring e i round non finiscono mai. Bisogna avere il fiato per sostenerli.

Amore per la musica, per tutte le persone che lo meritano, per la cannabis e per i problemi con le donne.

Grazie all’aiuto di Marco “Mena” Menaballi e Nicolò Cesana, l’artista ha espresso visivamente il filo conduttore che tiene in piedi tutto il progetto. Il desiderio di Senz’r di costruire un’immagine che rappresentasse ed esprimesse a pieno l’identità della musica e del personaggio, rendendolo reale e subito riconoscibile, è stato accolto dai due collaboratori. La sintonia del gruppo ha permesso infatti di realizzare artwork e contenuti grafici capaci di trasmettere l’intenzione dell’album e l’anima dell’artista, senza effetti speciali, piscine e Lamborghini noleggiate. Ciò che viene raccontato è naturale, come si evince dai 10 video non ufficiali, realizzati one shot a camera fissa per la riproduzione dei brani su YouTube e sui social.

“Con questo disco ho voluto trasmettere quello che sono, da dove vengo e perché lo faccio. Non ho sentito la necessità di inventarmi nulla perché ho già tutto quello che mi serve. Non sono mai stato bravo a fingere.”

Le produzioni contenute in “Demolition Man” sono firmate da Dryfe, Alessio Pamovio, Dapes e Pj Neena. Ad arricchire i testi dei brani sono invece i featuring di Efsi9, Sergio Cherischio, Tebra e Alz Greygoat.

Ad impreziosire l’album, anche le performance canore di Alessio Capatti, Daniela Mazza, Tommaso Benedetti e Gloria Crudo. Mix e master sono stati invece affidati a Michele Gas (Bluescore Studio di Milano).

TRACKLIST “DEMOLITION MAN”

1. Ho La Soluzione

2. Massaggio Thai

3. Bounty

4. Off Limits

5. Boom

6. Silent Hill

7. Nonchalance

8. Sotto Gli Effetti

9. Demolition Man

10. Non Cambiano Mai

BIOGRAFIA SENZ’R

SENZ’R, pseudonimo di Davide Santamaria, è un rapper italiano, originario di Vimercate. La caratteristica principale dei testi di Senz’r, da cui nasce il suo nome d’arte, è proprio il mancato uso della consonante “R” nei suoi brani, dovuto al difetto fonetico del rapper, il rotacismo, meglio conosciuto come erre moscia o alla francese.

Senz’r inizia a scrivere musica nel 2005, per poi affinare la propria identità artistica partecipando ai primi contest di freestyle. Nel 2010 diventa la voce della crew OLYO!bollente e apre i concerti di artisti hip hop nazionali e internazionali come Sugar Hill Gang, Das EFX, Slum Village, M1, Piotta, Salmo, Machete Crew, Sud Sound System, Bassi Maestro, Ensi, Kaos One e Colle der Fomento.

Nel 2014 esce la sua prima raccolta “La Vendetta delle Camole”, al quale segue l’album di debutto da solista “Non c’è 2 Senza Erre”. Lo stile di Senz’r continua a perfezionarsi con il progetto “Occhi in tasca”, uscito nel 2018, e nel suo secondo album, “Fino a Pagina 10”, pubblicato a gennaio 2020. Durante il lockdown, l’artista scrive e pubblica i singoli “Feega”, “Modem” e “Senz Appeal” (distribuiti da Believe), per poi concentrarsi sul suo ultimo progetto, “Demolition Man”.