Roby Facchinetti “La musica è vita”

Roby Facchinetti torna con il nuovo singolo ‘LA MUSICA È VITA’, in uscita il 24 giugno, terzo brano estratto dall’album ‘Symphony’ (Believe). ‘LA MUSICA È VITA’, è anche un video, che uscirà in concomitanza al singolo, e diretto da Gaetano Morbioli.

Roby Facchinetti racconta così il brano ‘LA MUSICA È VITA’ con il testo di Maria Francesca Polli: “Questo brano racconta la mia vita, quella di un artista che come me, ha dedicato la propria vita alla musica, è un vero inno alla musica stessa che è da sempre stata in cima ad ogni mia priorità. È un brano energico, è così che doveva essere per poter trasmettere quanto la musica abbia significato nella mia vita. È uno dei due brani eseguiti con la band: oltre a me al pianoforte, Danilo Ballo alle tastiere aggiunte, alle chitarre Michele Quaini, al basso Claudio Sannoner e alla batteria Guido Cardi, sempre con l’ausilio dell’orchestra sinfonica diretta dal Maestro Diego Basso”.

‘Symphony’ è anche un tour, organizzato da Colorsound, che toccherà diverse città italiane da giugno a settembre.

In tutte le date del ‘Symphony Tour’, in palcoscenico con Roby Facchinetti, la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da 40 musicisti dai 18 ai 25 anni, dieci voci del Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso.