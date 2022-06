Lazio Cinema International: bando online

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Ci siamo. Torna l’Avviso Lazio Cinema International, attraverso il quale la Regione sostiene, dal 2016, le coproduzioni internazionali made in Lazio.

Si apre infatti la prima delle due finestre previste per il 2022, durante la quale è possibile richiedere i finanziamenti. L’Avviso, cofinanziato dal PR-FESR 2021-2027, prevede uno stanziamento annuale di 10 milioni di euro (suddivisi in due finestre), nell’ambito di un sostegno complessivo di 70 milioni stanziati per i prossimi 7 anni.

Con Lazio Cinema International la Regione ha l’obiettivo di valorizzare le bellezze dei territori, promuovere il turismo e far scoprire le mete regionali, attraverso investimenti in coproduzioni audiovisive che prevedano la compartecipazione dell’industria del Lazio con quella estera, la distribuzione di carattere internazionale dei prodotti e la realizzazione di opere che diano maggiore visibilità internazionale ai territori (soprattutto oltre Roma) e maggiore competitività alle imprese.

L’Avviso assume particolare importanza, inoltre, in un momento così particolare come quello attuale, in cui, di fronte alle difficoltà contingenti (pandemia e guerra in primis) appare più che mai indispensabile rilanciare un comparto in cui il Lazio è leader in Italia per numero di imprese, produzione e addetti.

I destinatari sono le PMI, singole o in aggregazione, già iscritte al Registro delle Imprese o a un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione europea, che siano produttori indipendenti in ambito di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

Il Contributo è a fondo perduto, commisurato alle spese ritenute ammissibili, che i beneficiari hanno sostenuto per realizzare l’opera coprodotta. L’Avviso è gestito da Lazio Innova.

Lazio Cinema International ha consentito di finanziare dal 2016 ad oggi, attraverso 7 Bandi, 154 opere, realizzate da 220 imprese di produzione in rappresentanza di 33 paesi esteri. Le pellichttps://lazioterradicinema.it/film-finanziati/ole finanziate hanno ricevuto 322 premi e 411 nomination nei più importanti festival internazionali, quali Cannes, Berlino, Venezia, Roma.

Tra le opere di maggior successo ricordiamo “Pinocchio” e “Dogman” di Matteo Garrone, “Qui rido io” di Mario Martone, “I Medici”, ma anche tante altre che hanno permesso al Lazio di aprirsi ancora di più al contesto internazionale, confermando la sua vocazione ad essere “terra di cinema”.

Le richieste andranno inviate compilando il formulario presente sulla piattaforma GeCoWEB Plus disponibile sul sito di Lazio Innova, seguendo gli step e le procedure previste. La scadenza è fissata alle ore 18:00 del 5 agosto 2022 (salvo chiusura anticipata).

Scarica il testo dell’Avviso e la modulistica