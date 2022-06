Imagine Dragons “Sharks”

Share Facebook

La band multiplatino vincitrice ai GRAMMY Awards IMAGINE DRAGONS in radio con il nuovo esplosivo singolo “SHARKS”, che anticipa il nuovo doppio album “Mercury Acts 1 & 2“, disponibile ovunque dal 1° luglio.

La band, in occasione del recente live a Milano – l’unica data italiana del tour – ha letteralmente infiammato il pubblico e mostrato ai 65.000 presenti che cosa vuol dire fare un grande concerto dal vivo.



Per presentare “SHARKS” in tutto il mondo, gli IMAGINE DRAGONS hanno organizzato una première con tanto di red carpet durante il loro tour in Europa, con il video messo in onda in livestream globale dal Gartenbaukino Cinema a Vienna. Il video ha debuttato poi su MTV Live, MTVU e sugli schermi MTV di Times Square.

Diretta dal regista vincitore del VMA – Drew Kirsch (Taylor Swift) – la clip è ambientata a Las Vegas e segue la band in varie location iconiche come Bellagio, l’Allegiant Stadium, lo Shark Reef Aquarium al Mandalay Bay, nello spettacolo “O” del Cirque Du Soleil.

Il frontman Dan Reynolds ha raccontato: “con il videoclip di SHARKS volevamo rappresentare la nostra città natale (Las Vegas) nella luce che meritava: una città piena di passione, intrattenimento e arte, che non dorme mai ed eccentrica…una continua avventura da vivere. Faccio parte della terza generazione di abitanti di Las Vegas, amo questa città e dobbiamo a lei il nostro successo. SHARKS è un sentito omaggio alla nostra casa”.



Gli IMAGINE DRAGONS stanno per pubblicare il loro nuovo attesissimo disco, anticipato da una serie di singoli divenuti hit in tutto il mondo.

“BONES” (certificato Oro in Italia) ha generato oltre 121 milioni di stream solo su Spotify con il videoclip arrivato a quota 28 milioni di views su YouTube. Il singolo precedente, “ENEMY” (certificato Platino nel nostro Paese), tratto dalla serie animata “Arcane” della Riot Games, ha raccolto oltre 1.6 miliardi di stream totali ed è stato pubblicato in collaborazione con il rapper di East Atlanta J.I.D.

Entrambi i singoli sono stati ai piani alti della classifica radio in Italia, tra i brani internazionali più trasmessi negli ultimi mesi.