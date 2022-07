Pinguini Tattici Nucleari al via “Dove eravamo rimasti tour”

Share Facebook

Dopo lo strepitoso successo della tranche indoor del DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR prodotto da BPM Concerti e Trident Music – una catena di 14 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, conclusasi con il bagno di folla delle tre date milanesi al Mediolanum Forum, ora i PINGUINI TATTICI NUCLEARI sono pronti a replicare “a cielo aperto” dando il via da oggi – 9 luglio – alla leg outdoor.

Quattordici gli appuntamenti tra luglio ed agosto, molti dei quali già sold out, nelle arene e nei festival più attesi dell’estate italiana, con partenza da Parma per poi toccare Alba (CN), Cosenza, Catania, Bergamo, Servigliano, Fermo (FM), Francavilla al Mare (CH), Matera (MT), Gallipoli (LE), Verona, Baia Domizia (CE), Cattolica (RN) e ultima tappa Olbia (SS).

Sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della band, e dell’ultimo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) – tra i brani più trasmessi dalle radio e ai primi posti della classifica FIMI – prosegue l’avventura on the road dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, più che mai pronti a ricevere nuovo calore dal pubblico che non ha mai smesso di seguirli e sostenerli.

«La parte di tour che si è svolta nei palazzetti sembra passata in un attimo, emozione dopo emozione, salto dopo salto. Era come se una band di 10.000 persone cercasse di spaccare il mondo ogni sera. Ora arriva una nuova sfida: non ci saranno più tetti sopra le nostre teste, ma il cielo.

Le date all’aperto sono una diversa dall’altra: tutte con palchi differenti, con tecnici del posto nuovi (che affiancano il nostro team), per non parlare dei panorami diversi. All’aperto ti rendi conto di dove sei, davvero. Il Nord, il Centro, il Sud Italia si sentono, si respirano. È un po’ come un viaggio on the road. Non vediamo l’ora!​​» – PINGUINI TATTICI NUCLEARI.

Radio Italia è la radio ufficiale del DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

CALENDARIO OUTDOOR

sabato 9 luglio 2022 | Parma @ Parma Città della Musica – Parco Ducale – SOLD OUT

domenica 10 luglio 2022 | Alba (CN) @ Collisioni Festival – Piazza Medford – SOLD OUT

giovedì 14 luglio 2022 | Cosenza @ Rendano Arena – Piazza XV Marzo – SOLD OUT

sabato 16 luglio 2022 | Catania @ Wave Summer Music – Villa Bellini – SOLD OUT

venerdì 22 luglio 2022 | Bergamo @ Bergamo Summer Music – Arena Estiva Fiera – SOLD OUT

domenica 24 luglio 2022 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest – Parco Della Pace

martedì 26 luglio 2022 | Genova @ Balena Festival – Arena del Mare – SOLD OUT

venerdì 29 luglio 2022 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 | Matera (MT) @ Sonic Park Matera – Cava del Sole

lunedì 1 agosto 2022 | Gallipoli (LE) @ Parco Gondar

lunedì 8 agosto 2022 | Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

giovedì 11 agosto 2022 | Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

sabato 13 agosto 2022 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina – SOLD OUT

lunedì 15 agosto 2022 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival – Olbia Arena – SOLD OUT