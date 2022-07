Hanami il nuovo singolo “Indispensabile all’amore”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dal 15 luglio 2022 è in rotazione radiofonica “INDISPONIBILE ALL’AMORE”, il nuovo singolo di Hanami estratto dall’omonimo ep disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 1° luglio.

“INDISPONIBILE ALL’AMORE” è un brano pop dalle sonorità estive che, in contrapposizione rispetto alla base up-tempo, racconta un amore impossibile tra due persone, dove una delle due fa capire all’altra il suo non essere predisposto all’amore in quel preciso momento, chiedendo di non essere giudicato per questa situazione e paragonando il proprio cuore ad un lucchetto chiuso.

Proprio questa immagine viene scelta per rappresentare al meglio il brano tramite la copertina stessa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Indisponibile all’amore è l’inizio di un viaggio, l’inizio di una storia, la mia storia. Ed ora che ho trovato il modo di essere me stessa, non voglio più fermarmi”

Il singolo che ha accompagnato l’uscita dell’omonimo ep è la title-track, entrata immediatamente in 2 playlist editoriali di Spotify (New Music Friday e Scuola Indie).

Tracklist

Indisponibile all’amore Occhi di ghiaccio Punto e a capo Cicatrici firmate Yin e Yang Cado mi rialzo (Acoustic Version)

Ascolta l’Ep su Spotify

Biografia

HANAMI è Giulia Guerra, cantautrice pop di 22 anni proveniente da Ferrara. Dopo un’esperienza, durata tre anni, come cantante della band Nameless, con la quale ha partecipato a Sanremo Giovani e ad importanti eventi come Deejay On Stage, Deejay On Ice, Capitalent, Webnotte Kolossal, Fiat Music, Festival Show e CampusBand, Giulia sente la necessità di intraprendere un percorso più personale, da artista solista.

Nel 2019 esce così il suo primo singolo “Torri Gemelle”, seguito da “Muro di Berlino” nel 2020, brani che le permettono di essere notata dall’etichetta Hokuto Empire di Francesco Facchinetti, con cui pubblica, il 5 novembre 2021, la ballad pop “Cado Mi Rialzo”. Il 15 aprile 2022 pubblica il secondo singolo del suo nuovo progetto discografico “Yin e Yang”.

Il 27 maggio 2022 pubblica il terzo singolo estratto dal suo nuovo progetto discografico “Punto e a capo”. Il 2 luglio firma il suo primo contratto discografico ed entra a far parte del roster di Isola degli Artisti di Carlo Avarello.

“Indisponibile all’amore” è il nuovo singolo di HANAMI in rotazione radiofonica dal 15 luglio 2022 ed estratto dall’omonimo ep disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° luglio.