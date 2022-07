Machine Gun Kelly il nuovo singolo “9 lives”

Share Facebook

Fresco del suo ultimo album al #1 in classifica, MACHINE GUN KELLY in radio con il nuovo singolo inedito “9 LIVES”, contenuto nell’edizione deluxe “mainstream sellout (life in pink)”.

È la seconda volta che l’artista raggiunge il #1 nella Billboard Top 200 dopo il successo del precedente album “Tickets to My Downfall” (certificato oro in Italia).

Il suo è stato inoltre l’unico album rock a raggiungere il #1 in classifica dopo il disco degli AC/DC del 2020 ed è stato il debutto più importante in termini di vendite dopo il disco di Paul McCartney dello scorso anno.

“mainstream sellout”, che secondo NME “continuerà a parlare ai milioni di persone che vedono Machine Gun Kelly come il salvatore del punk rock”, contiene diversi successi entrati in classifica nella Billboard Hot 100, brani con collaborazioni interessanti come WILLOW (“emo girl”), Lil Wayne (“ay! ), Blackbear (“make up sex”) e Bring Me the Horizon (“maybe”).

Disponibile inoltre su Disney+ e Hulu, il documentario “LIKE IN PINK”, uno sguardo approfondito tra gli alti e bassi della vita di un artista che insegue il primo posto della musica mentre affronta il rumore del mondo esterno, la celebrità, la paternità e altro ancora.

MACHINE GUN KELLY è in viaggio per il suo tour tutto esaurito. Il “Mainstream Sellout Tour” comprende 41 date negli Stati Uniti, nonché la performance da headliner al Lollapalooza. Prosegue poi in Europa per 15 tappe a settembre e ottobre.

L’artista si esibirà in Italia con un grande concerto sold out il prossimo 27 Settembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago.

“La Star del momento Machine Gun Kelly che manda in tilt la rete” – L’OFFICIEL

“L’eclettismo delle nuove generazioni ha il volto di Machine Gun Kelly” – LA REPUBBLICA

“Lui è il nuovo che avanza, per noi è un esempio. Ha senso estetico, capisce la qualità ed il bello, ha un’estetica super fashion e precisa ed è un professionista vero” – DOLCE&GABBANA